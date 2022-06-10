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Новости 9:19

Беглов назначил новых и. о. главы Пушкинского района и и. о. председателя комитета территориального развития

фото ЗакС политика Беглов назначил новых и. о. главы Пушкинского района и и. о. председателя комитета территориального развития

Петербургский градоначальник Александр Беглов провёл ряд кадровых перестановок, информирует пресс-служба Смольного.

Так, временно исполняющим обязанности главы администрации Пушкинского района стал Андрей Чапуров.

Кроме того, новым врио председателя комитета территориального развития Петербурга назначена Елена Кудрявцева. Ранее комитетом руководил Чапуров.

Добавим также, Пушкинским районом ещё с прошлой осени руководят чиновники в статусе "врио" — тогда его экс-глава Владимир Омельницкий перешёл в Петроградский район. До сегодняшнего дня и. о. руководителя Пушкинского района была Вера Семенова.


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