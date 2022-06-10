В Госдуме обсуждают запрет на размещение рекламных вывесок на иностранных языках

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин известил, что в стенах федерального парламента раздумывают над инициативой, предполагающей запрет на размещение вывесок на иностранных языках. Соответствующий проект закона уже разработан, сообщил он у себя в Telegram-канале.

Примечательно, но Володин решил поинтересоваться у своих читателей, что они думают о данной инициативе, спросив, "должна ли реклама на улицах быть только на русском и других государственных языках в республиках РФ".

На данный момент лидирует утвердительный ответ.

Добавим также, днём ранее, 9 июня, в Госдуму внесли законопроект о расширении перечня мест, запрещенных для проведения митингов и шествий.