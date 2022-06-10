Суд в Москве арестовал дачу Александра Невзорова* под Петербургом

Басманный суд Москвы решил наложить арест на дома журналиста Александра Невзорова* под Петербургом, информирует РИА "Новости".

В отношении публициста, напомним, возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию. В случае, если в итоге в рамках данного разбирательства Невзоров* получит штраф, дача сможет его покрыть.

Невзоров* уже длительное время находится за границей. Не так давно на фоне своих пацифистских заявлений власти Украины решили предоставить ему гражданство страны.

Ранее самого журналиста заочно отправили под арест.

*Минюст внёс Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента