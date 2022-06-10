ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:56

Суд в Москве арестовал дачу Александра Невзорова* под Петербургом

фото ЗакС политика Суд в Москве арестовал дачу Александра Невзорова* под Петербургом

Басманный суд Москвы решил наложить арест на дома журналиста Александра Невзорова* под Петербургом, информирует РИА "Новости".

В отношении публициста, напомним, возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию. В случае, если в итоге в рамках данного разбирательства Невзоров* получит штраф, дача сможет его покрыть.

Невзоров* уже длительное время находится за границей. Не так давно на фоне своих пацифистских заявлений власти Украины решили предоставить ему гражданство страны.

Ранее самого журналиста заочно отправили под арест.

*Минюст внёс Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама