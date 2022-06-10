Смольный потратит на альбомы с фотографиями Петербурга до 850 тысяч рублей

В администрации губернатора Петербурга решили закупить 100 альбомов со старинными фотографиями города и столько же книг, посвященных "лучшим местам". На книжные издания планируют выделить до 850 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной 9 июня. Прием заявок от поставщиков продлится до 21 июня.

Среди интересующих Смольный книг оказались альбом "Санкт-Петербург в старых фотографиях. Конец XIX - начало XX века" авторства Юрия и Елизаветы Шеляевых, а также сборник "Золотая коллекция лучших мест Санкт-Петербурга" Марины Метельниковой.

Альбом проиллюстрирован 500 фотографиями, на которых запечатлен быт города на рубеже XIX-XX веков. "Золотая коллекция" содержит около тысячи фотографий "самых интересных" мест Петербурга.

"Листая страницы, вы сможете окунуться в атмосферу Северной столицы и ее окрестностей, прогуляться по хрестоматийным объектам и заглянуть в укромные уголки: дворцы и музеи, широкие проспекты и извилистые каналы, острова и бесчисленные мосты, древние церкви и монастыри, многочисленные усадьбы и великолепные парки", - говорится в описании книги Метельниковой в интернет-магазине OZON.

В популярных книжных необходимых изданий в наличии нет. Последней ценой на том же OZON указана сумма в размере 2 839 и 3 629 рублей. В аукционной документации цены указаны выше - 4285 и 4222 рублей соответственно.

Похожую закупку Смольный размещал в январе 2021 года. Тогда администрация искала четыре издания, среди которых, кроме упомянутого альбома Шеляевых, были "Санкт-Петербург. История города Saint-Petersburg: History of the City" Александра Мясникова, альбом "Санкт-Петербург. Прошлое и настоящее" под редакцией Ирины Львовой и "Дворцы Санкт-Петербурга" Бориса Антонова. Тогда закупка обошлась в 772 тысячи рублей. Победителем стало ООО "Мирома книга".

Константин Леньков