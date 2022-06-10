Беглов озаботился вопросом помощи мариупольским животным

Кроме всесторонней социальной помощи населению украинского Мариуполя, петербургский градоначальник Александр Беглов пообещал поддержать и оставшихся без крова домашних животных, передаёт пресс-служба Смольного.

"Представляете, люди, лишённые элементарных условий, люди, потерявшие своих близких — беспокоятся о страдающих рядом животных. Поддержим их желание", - переживает Беглов.

Как итог, губернатор договорился с новым, назначенным Россией, мэром Мариуполя, чтобы он предоставил площадку, на которой на деньги Петербурга будут возведены вольеры для бездомных собак. Обещается также оказывать помощь раненым животным.

Следует напомнить, что в апреле 2021 года Смольный заявлял о намерении в ближайшее время возвести в Северной столице два новых приюта для четвероногих, которые, к слову, так в городе и не появились.