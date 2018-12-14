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14 декабря, 12:38

Смольный предложил защищать парк Малиновка в Удельном парке

Жителям Красногвардейского района, выступающим за сохранение от застройки парка Малиновка, Смольный не согласовал очередной митинг, сообщила заявительница акции Марианна Алферова во время прямой трансляции в группе «Зеленая коалиция Петербурга».

Митинг был запланирован на дневное время 23 декабря. Жители хотели провести его в самом парке Малиновка.

Чиновники комитета по вопросам законности ответили, что в это время в указанном месте будет проходить мероприятие «Веселые старты» и предложили защищать Малиновку в Удельном парке. Расстояние между двумя зелеными зонами – около 12 км.

Заявители акции назвали предложение «издевательским» и подали новую заявку на митинг. Теперь они планируют провести акцию 23 декабря в 16 часов, когда «Веселые старты» уже закончатся.

По словам Алферовой, это уже шестой отказ властей в проведении публичного мероприятия за последние недели.  Ранее администрация Красногвардейского района по различным поводам не согласовала жителям проведение двух митингов, двух пикетов и встречи с депутатом Заксобрания Борисом Вишневским.

Напомним, в 2017 году после протестов горожан Смольный отказался от идеи возведения храма в Малиновке. Однако ранее отведенный под строительство участок не был включен в перечень зеленых насаждений общего пользования. Поправки о включении вносили депутаты нескольких фракций ЗакСа, но представители «Единой России», имеющие в парламенте большинство мест, голосование по ним саботировали. Лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров при этом публично заявил, что в Малиновке будет построен храм.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15 декабря, 21:05    
Только дегенерат может тупо закрывать клапана и закручивать гайки, не осознавая возможных последствий. Хорошо, если в тачке отвезут на помойку.

14 декабря, 14:47    
Смольный как всегда нарушает законы РФ. Им можно, судья Матусяк их поддержит, присудит так как смольнинцы захотят.

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