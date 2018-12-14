Шнурову кажется комичной государственная поддержка рэперов

Поэт и музыкант Сергей Шнуров, взявший за правило ежедневно публиковать свежее стихотворение на социально-политическую тематику, нашел абсурдным то, что представители власти "развернулись лицом" к рэп-исполнителям. Исказив знаменитый античный образ, он заметил в Instagram, что от любого соприкосновения с официозом и с государством любое интересное или полезное явление неизбежно портится, становясь вторичным продуктом.

В Госдуме думают о рэпе, Будто сожрали наркоту. Что может быть ещё нелепей, Чем господдержка субкультур? — Сергей Шнуров

Фронтмен группы "Ленинград" предложил федеральным депутатам поступить еще смешнее - на постоянной основе учредить государственный конкурс татуировок, а также представлять рэперов к высочайшим наградам.

Напомним, в конце ноября по всей стране стали массово отменять концерты популярных среди молодежи музыкантов. Некоторых стали даже задерживать и пытаться арестовать, что вызвало широкую волну протеста и общую "цеховую" солидарность. После этого власть кардинально изменила тактику: многие ее представители стали высказываться о рэперах и исполнителях других музыкальных направлений все более одобрительно. Рэперов пригласили на встречу думские депутаты, а ведущий государственного телеканала "Россия" Дмитрий Киселев, расхваливая популярные молодежные течения, даже прочел рэп в эфире своей информационно-аналитической программы.

Накануне президент Владимир Путин поручил членам Совета по правам человека разобраться в причинах массовой отмены концертов.