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14 декабря, 12:56

Шнурову кажется комичной государственная поддержка рэперов

Поэт и музыкант Сергей Шнуров, взявший за правило ежедневно публиковать свежее стихотворение на социально-политическую тематику, нашел абсурдным то, что представители власти "развернулись лицом" к рэп-исполнителям. Исказив знаменитый античный образ, он заметил в Instagram, что от любого соприкосновения с официозом и с государством любое интересное или полезное явление неизбежно портится, становясь вторичным продуктом.

В Госдуме думают о рэпе, 

Будто сожрали наркоту. 

Что может быть ещё нелепей, 

Чем господдержка субкультур? 

Сергей Шнуров

Фронтмен группы "Ленинград" предложил федеральным депутатам поступить еще смешнее - на постоянной основе учредить государственный конкурс татуировок, а также представлять рэперов к высочайшим наградам.

Напомним, в конце ноября по всей стране стали массово отменять концерты популярных среди молодежи музыкантов. Некоторых стали даже задерживать и пытаться арестовать, что вызвало широкую волну протеста и общую "цеховую" солидарность. После этого власть кардинально изменила тактику: многие ее представители стали высказываться о рэперах и исполнителях других музыкальных направлений все более одобрительно. Рэперов пригласили на встречу думские депутаты, а ведущий государственного телеканала "Россия" Дмитрий Киселев, расхваливая популярные молодежные течения, даже прочел рэп в эфире своей информационно-аналитической программы.

Накануне президент Владимир Путин поручил членам Совета по правам человека разобраться в причинах массовой отмены концертов.

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14 декабря, 16:46    
Ну уж точно не государственное дело Гнойников пестовать. Глупость на высшем уровне.

14 декабря, 14:06   Игорь  
РАСКАРЯКА
Уж четверть века чешут репу,
В Госдуме нашей депутат.
Уж четверть веку ищут скрепу,
И ищут правильный формат.
Писатель молвил сразу смело:
«Россия, как же это так?!
Так поступать, совсем не дело –
В Кремле дурак, и тут дурак!
И от времен царя Гороха,
Во власти рулит тут ворьё.
Тянули, что лежало плохо,
У новых – новое чутьё.
Себя причислив к правой силе,
Взялись ребята за дела, -
Всё поделили, распилили.
России, же: «Сама! Сама…

14 декабря, 13:21    
Кнутом и пряником - в провластное стойло, рядом с закормленными пропагaндoнaми ведущих каналов.

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