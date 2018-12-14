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14 декабря, 13:08

Прокуратура Петербурга хочет отсудить 11 млн рублей у сторонников Навального

Фрунзенский районный суд 10 января рассмотрит иск городской прокуратуры к координатору штаба Навального Денису Михайлову и координатору движения «Весна» Богдану Литвину на 10,9 млн рублей.

На такую сумму ведомство оценило ущерб Петербургу от акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, организаторами которой правоохранительные органы считают Михайлова и Литвина.

Прокуратура просит в порядке обеспечения иска наложить арест на имущество, принадлежащее Литвину и Михайлову.

Исковое заявление было написано еще 23 ноября. Оба ответчика сообщили, что их не уведомляли о возбужденном административном деле, а о готовящемся судебном рассмотрении они узнали от корреспондента ЗАКС.Ру, после чего сами обратились за копией иска.

«Сейчас узнал, что Комитет по благоустройству и прокуратура подали на меня и на Богдана Литвина в суд. Я помню, как один чекист грозился это сделать из-за баррикад, которые были 5 мая», - написал Михайлов в своем Telegram-канале.

В пресс-службе городской прокуратуры не смогли дать оперативный комментарий по поводу иска. От комментариев отказались и в комитете по благоустройству, который выступает в деле третьей стороной.

Напомним, Михайлов отбыл 25 суток ареста за акцию 5 мая и позже был оштрафован за нее на 300 тысяч рублей. Октябрьский районный суд города 19 декабря рассмотрит дело Литвина о репосте в Twitter и ВКонтакте информации об акции «Он нам не царь».

Напомним, несогласованная Смольным протестная акция «Он нам не царь» была посвящена очередной инаугурации Владимира Путина. Она началась в формате митинга в Александровском саду и переросла в шествие по Невскому проспекту, в котором участвовали несколько тысяч человек. Мероприятие закончилось массовыми задержаниями на Невском проспекте и у Эрмитажа. В отношении одного из задержанных, 25-летнего Михаила Цакунова было возбуждено уголовное дело по статье о нападении на сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ).  

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14 декабря, 22:51    
Понбу прокурастам в хофис исчё не заносили?

14 декабря, 22:40   Едро-благодетель   ПЖиВ
20:23 Молодец мой клон, петушок, хорошо кукарекаешь. Хороший помощник, услужливый, покорный. Всегда рады лакейскому сословию. Никак солидол надо? Выделим за службу верную. Пользуйся родимая Жучка. Рада? То то, ненасытная.

14 декабря, 20:23   Едро-благодетель ПЖиВ  
-Гав...едорасня...мало...гав-гав...денег...наворовали...гав...крохоборы...гав...прокуратура...гав-гав...мелочная-мелочная-мелочная...гав !
-Молодец, Тузик ! К ноге ! Вот тебе косточка, заслужил ! А гонорар я себе возьму.

14 декабря, 18:55   Дед Иван   РУСЬ
Путинская едорасня! Вам что мало денег, которые у людей наворовали? Ещё, мелочные крохоборы алчные, на 11 млн рублей губу раскатали!.Хотя прокуратура такая же кривосудная и мелочная, что Е-дристы!

14 декабря, 13:29    
У власти, с 90-х привычно обслуживающей олигархов, поставить на счётчик - самое то, по понятиям.

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