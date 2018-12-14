Приставы не стали составлять протоколы на Навального из-за фильма "Он вам не Димон"

Судебные приставы не стали составлять в отношении Алексея Навального протоколы о неисполнении решения по трем искам, сообщил политик в Twitter. По словам Навального, приставы решили составить протокол позже.

О планах составить протоколы на Навального сообщалось 13 декабря. Претензии связаны с исками Алишер Усманов и фонд Соцгоспроект по фильму-расследованию «Он вам не Димон» и по иску бизнесмена Сергея Михайлова.

Политик был уверен, что разбирательство инициировал лично премьер-министр Дмитрий Медведев, обещавший, что в России будет усилена административная и уголовная ответственность за неисполнение решений судов.