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14 декабря, 14:22

На оскорбление главы Хакасии Леонтьевым ответило местное правительство

Получившее накануне, 13 декабря, огласку в СМИ грубое высказывание пресс-атташе "Роснефти" Михаила Леонтьева в адрес главы Хакасии Валентина Коновалова (Леонтьев охарактеризовал оппонента как "дебила") получило ответную реакцию со стороны правительства региона. Об этом сообщило издание "Тайга.инфо" со ссылкой на пресс-службу местной исполнительной власти.

"Вряд ли вообще есть смысл реагировать на человека, который позиционирует свою мысль как явление Христа народу. Пусть это останется на совести автора данных заявлений", - говорится в сообщении.

Известно также, что Коновалов намерен судиться с Леонтьевым, однако пока чиновники не называют точной даты будущей подачи иска.

Напомним, грубость прозвучала в контексте обсуждения региональных выборов, прошедших минувшей осенью. Бывший телеведущий выразил неудовольствие результатами так называемого "протестного голосования" в республике, где впервые за долгое время проиграл единоросс и победил коммунист.

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15 декабря, 14:05   Евгений   es.kuznesov@gmail.com
Такие выражения, это не новость, даже иногда в сельских советах такое можно услышать. К сожалению, это наши граждане, которые не признают существующего законодательства. Тем более представляют интересы высших эшелонов власти. Надеюсь, что президент "Роснефти" и правительство РФ, адекватно среагируют на данные высказывания. Конечно, так говорить о только назначенном губернаторе, это оскорбительно. И губернатор, тоже наш человек, только за ним могут стоять миллионы людей. Продолжение Екатеринбургских событий, "не рожать". Теперь будем ждать ужесточения Закона о оскорблениях ветвей  власти РФ. Насколько это правильно, время покажет. Скромнее надо быть в эфире и в печати, запретного законодательства у нас уже предостаточно. А такие как Леонтьев, опять останутся в стороне, а вот это неправильно......

15 декабря, 13:33   Вячеслав   ooo-s300@eandex.ru
Я, когда слушал Леонтьева, думал: Он заигрывает с властью??? Заигрывает с собой??
Так нагло, беспардонно говорить о целом регионе, о Республике, которая первой сказала "Нет" действующей власти!
А уж когда он заговорил о промышленном потенциале Хакасии - это было верхом того, что человек не владеет темой, ситуацией, но лезет со своим мнением!!!!
Ну вот что получил в итоге Леонтьев???
Однако, ничего...… И рейтинг упал ниже плинтуса)))))

15 декабря, 13:30   Алексей   aleksey.zdorovenko@mail.ru
Леонтьев прав 100%. Сам в хакасии проживаю и уверенно могу подтвердить, что Коновалов есть тот кем его назвал Леонтьев и выбрали его только по причине отсутствия других кандидатов и усталости людей от этих перевыборов.

15 декабря, 10:39   Алексей  
Нам то ни что не мешает называть в обиходе и Интернете Леонтьева пресс-быдло. Я предлагаю просто закрепить за ним этот ник. Пусть каждый, когда хочет упомянуть Леонтьева в своем комментарии употребит это словосочетание - Пресс-быдло. Когда такое имя заполнит сеть, господин Леонтьев на своей шкуре почувствует силу грубого слова.

15 декабря, 10:28   Костя   feniks21@inbox.ru
В ответ на предыдущее высказывание ("Коновалов и правда что ли ... "О чём он будет судиться" "будет бегать на медкомиссии" и т.д.) к Вашему сведению ему не надо ничего доказывать Факт оскорбления зафиксирован и транслировался по телевидению - иск по статье УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти
 Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

14 декабря, 23:29    
Леонтьев тупой льстец, облизывает власть во всех местах. Лжец и гнусный пакостник.

14 декабря, 23:16    
22:55 согласен с Вами и поддерживаю!

14 декабря, 22:55    
Едрисня ещё д[цензура]ьнее, если на выборахз всем проигрывает.
А леонитьев  - гнида запредельная.

14 декабря, 22:22    
Хакассия просто должна потребовать увольнения Леонтьева из Роснефти.
А если это не будет сделано - прислать в Роснефть докторов, открыть следствие по поводу неуплаты налогов, перехода улицы в неположенном месте, чего угодно.

14 декабря, 18:18   Дед Иван   РУСЬ
Шестёрка секретуха олигархов сказал о Коновалове гадость, в надежде получить от олигархов 30 иуденников за верную службу!Доказал, что он мелкое и недостойное существо!

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