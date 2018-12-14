На оскорбление главы Хакасии Леонтьевым ответило местное правительство

Получившее накануне, 13 декабря, огласку в СМИ грубое высказывание пресс-атташе "Роснефти" Михаила Леонтьева в адрес главы Хакасии Валентина Коновалова (Леонтьев охарактеризовал оппонента как "дебила") получило ответную реакцию со стороны правительства региона. Об этом сообщило издание "Тайга.инфо" со ссылкой на пресс-службу местной исполнительной власти.

"Вряд ли вообще есть смысл реагировать на человека, который позиционирует свою мысль как явление Христа народу. Пусть это останется на совести автора данных заявлений", - говорится в сообщении.

Известно также, что Коновалов намерен судиться с Леонтьевым, однако пока чиновники не называют точной даты будущей подачи иска.

Напомним, грубость прозвучала в контексте обсуждения региональных выборов, прошедших минувшей осенью. Бывший телеведущий выразил неудовольствие результатами так называемого "протестного голосования" в республике, где впервые за долгое время проиграл единоросс и победил коммунист.