18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14 декабря, 14:46

Радзиховский: Рейтинг Путина продолжает таять, как снег

Оценив внешнеполитические позиции президента Владимира Путина как "тупиковые", а популярность внутри страны примерно на том же уровне, политолог Леонид Радзиховский пришел к совокупному выводу: политическая карьера российского идет по нисходящей, и это становится все более заметным. При этом экономические причины эксперт в эфире канала ARU.tv ставит далеко не на первое место. Там располагаются причины психологического свойства.

Людям осточертело это бесконечное бодание, бодание абсолютно непонятно зачем и главное - абсолютно непонятно доколе. Ну сколько можно стоять и плеваться, и ругаться со всем миром? 

Леонид Радзиховский

Помимо этого, народу, считает публицист, не нравится, что в стране уже очень давно нет никакой "движухи" и перемен - причем даже в сфере внешней политики: присоединение Крыма в 2014-м году все труднее "продать" обществу.

"Сейчас его рейтинг - как сугроб в марте. Уже подточился, основа черная, малейший толчок - и он летит вниз", - образно выразился эксперт.

Парадокс, с точки зрения Радзиховского, состоит в том, что популярность Путина держится только на том, что он позиционирует себя как защитника российского суверенитета и соперника западных стран, в то время как люди этого уже в действительности не хотят.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16 декабря, 16:02   SERGEY   SERGEY.SHISHKIN1956@yandex.ru
УТРАТИЛ ПУТИН ДОВЕРИЕ НАРОДА.НЕТ НИ ПУТИНА НИ РЕЙТИНГА

14 декабря, 15:20   Игорь  
Ельцина с 55 затащили на трон, а Путину он теперь совсем ни к чему...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

14:59 Депутаты примут закон о декриминализации 282-й статьи УК 19 декабря

14:55 Историк Дмитриев пробудет под арестом до марта 2019

14:39 Введение новых мер против вмешательства в выборы приняли в третьем чтении   1

14:26 В Петербурге экс-сотрудник "Почты России" выиграл суд по делу о незаконном увольнении

14:03 Журналиста ЗАКС.Ру не пустили на заседание по делу Цакунова   1

13:55 Суд оставил Михаила Цакунова под стражей до апреля 2019 года

13:40 По заветам Володина Госдуму за 2 млрд рублей превратят в "амфитеатр"   1

13:11 "Это позор": Суд оставил арест Мамаева и Кокорина в силе   6

12:59 Псковская область получит дополнительные 300 млн рублей на строительство дороги

12:40 Госдума приняла закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в митинги   4

12:34 Милов: На оппозиционном фланге вполне достаточно одного Навального   5

12:20 Жалобу родителей фигурантов дела "Сети" Путину перенаправили в ФСБ

11:51 Активист пикетирует перед Смольным за создание доступной городской среды для инвалидов   2

11:33 Единороссы поспособствуют свободе передвижений стерилизованных бездомных собак   1

11:07 Вишневский получил новое свидетельство того, что придел святой Екатерины не передадут РПЦ   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.