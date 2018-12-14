Албин рассказал о городских недостатках

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин дал большое интервью изданию "Фонтанка", в котором, в частности, признался в спокойном отношении к критике собственной персоны, а также назвал врио губернатора Александра Беглова "блестящим аналитиком и контролером".

Помимо всего прочего, он перечислил и имеющиеся, на его взгляд, недостатки Петербурга - за исключением строительства метрополитена, критическое отношение чиновника к которому давно известно.

Меня смущает сфера материального производства, потому что сейчас в городе есть перекос в сторону сферы услуг. Огорчает и психология некоторых предпринимателей: «родина там, где налоги меньше». Все это хотелось бы изменить — Игорь Албин

Кроме того, Албина беспокоят такие явления, как обилие ветхого жилого фонда, недостаточное количество зеленых зон и нехватка рабочих мест. При этом, особо подчеркнул вице-губернатор, он очень доволен качеством жизни и уровнем доходов горожан.

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