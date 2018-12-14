МВД потратит 2,4 млрд рублей на 800 автозаков для Петербурга и других регионов

Министерство внутренних дел закупает 835 автозаков на 2,43 млрд рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Подавляющее большинство закупаемых автомобилей – более 600 штук – это небольшие «Газели» ГАЗ А21R23. Среди закупок есть и другие модели на базе «Газели» и «КамАЗа». Поставить их, согласно контракту, должны до 1 ноября 2019 года.

Новые автозаки распределят по нескольким регионам, среди которых – Новосибирская, Иркутская, Московская, Ростовская, Самарская, Нижегородская, Свердловская области и Хабаровский край. Часть автозаков переведут в Петербург, сколько именно – не уточняется.

Это третья заметная закупка МВД за последнее время. Ранее стало известно, что ведомство закупит у единственного поставщика наручники «Нежность» на более чем 26 млн рублей и мощные электрошокеры за 80,8 млн рублей.