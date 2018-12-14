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14 декабря, 16:17

Песков: Не только Кадырову не хватает денег

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на тезис главы Чечни Рамзана Кадырова, посетовавшего накануне, 13 декабря, на то, что его регион финансируется из федерального центра не так щедро, как того требует ситуация. По словам кремлевского чиновника, которые приводит РБК, северокавказская республика в этом смысле не является исключением. Претензии же такого рода, считает Песков, следует направлять правительству.

Главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег

Дмитрий Песков

Напомним, ранее Кадыров выразил надежду на то, что Чечне будут выделять больше денег и "не будут мешать" и привычно похвалил за доверие и поддержку главу российского государства.

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14 декабря, 20:29   Дед Иван   РУСЬ
Путин разбазаривает деньги на Чечню, Венесуэлу, на Ирак и т.д. Только ничего не вкладывает в Россию, свои Русским гражданам!

14 декабря, 19:49   Олег тимофеев   moslegal@land.ru
Кадыров конечно фрукт еще тот. Говорит, что 75 млрд. мало, а у него население 1,4 млн. человек, а в соседнем Ставропольском крае 2,8 млн. человек, да еще и 300 тыс русских, бежавших из Чечни, про которых Путин забыл почему-то, и там дотации на 2019 год только 22 млрд. рублей., и никаких субвенций и субсидий от федерального правительства. Но! Но совокупный объем инвестиций России за рубеж по итогам 2017 года 470 млрд. 882 млн. $ (данные ЦБ РФ), в основном в песок пляжей различных островов (Багамы, Виргины, Сейшелы и т.д.). Это 31 трлн. 266 млрд. 565 млн. рублей, два бюджета страны. Т.е. деньги у Путина есть, только в собственную страну он категорически не хочет их вкладывать.

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