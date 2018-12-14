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14 декабря, 16:29

Марина Ковтун объявила себя готовой к выборам

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сравнила деятельность политика и спортсмена, заявив, что она готова к выборам главы региона, передает РИА «Новости».

«Любой политик должен быть готов к выборам. Политик, как спортсмен высокого уровня, должен быть готов к Олимпиаде, быть в хорошей форме. Если спортсмен в плохой форме, его в сборную не возьмут. Задача политика также всегда быть в хорошей форме. Я к выборам готова», – сказала Ковтун на пресс-конференции, говоря о своих планах по участию в выборах 2019 года.

Об отставке Ковтун не раз говорили источники СМИ, но она остается на своем посту, который заняла в 2012 году.  Например, в 2017-м сообщалось, что ее место может занять вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, а в 2018-м среди претендентов упоминался вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Тем не менее Ковтун все еще на своем месте.

В 2017 году в Мурманской области разгорелся скандал вокруг бывшего вице-губернатора региона Игоря Бабенко. Он и еще два человека стали фигурантами дел о крупном мошенничестве в региональном правительстве. Обвиняемые дали показания на Ковтун. При этом губернатор не фигурирует  в деле, в том числе как свидетель. В октябре 2017 года она заявила, что на нее давят правоохранительные органы «массированными запросами, проверками и другими акциями устрашения».



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