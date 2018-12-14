Лукашенко уличил Кремль в попытках присоединить Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко полагает, что в планах России есть цель каким-то образом завоевать или присоединить к себе управляемую им территорию, к чему он относится крайне настороженно и критически. Речь политика цитирует "Интерфакс".

Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России — Александр Лукашенко

При этом, по его словам, "намеки" преподносят идею фактической аннексии под более благовидным предлогом, с использованием термина "интеграция".

Бессменный белорусский лидер постарался также развенчать распространенное мнение о том, что его страна полностью зависит от российской материальной помощи.

"Некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха", - отрезал Лукашенко.