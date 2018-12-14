18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14 декабря, 16:50

В Госдуму внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета

Сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова совместно с депутатом Госдумы Андреем Луговым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об автономной работе российского сегмента интернета при отсутствии доступа к зарубежным интернет-серверам, передает ТАСС.

Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в котором Россия «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак», говорится в пояснительной записке. В законопроекте определяются правила маршрутизации трафика и контроль за их соблюдением. «Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», - подчеркивается в документе.

Для этого определят трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцев, операторов связи обяжут при возникновении угрозы «обеспечить возможность централизованного управления трафиком». Также в российских сетях должны будут установить связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Эти средства должны быть способны «ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика».

Ранее Клишас и Бокова внесли на рассмотрение Госдумы законопроекты о наказании за неуважительные высказывания в адрес государства в интернете. Если закон будет принят, граждан могут штрафовать за это на суммы до 5 тысяч рублей или арестовывать на срок до 15 суток.

В 2016 году Клишас заявлял, что государство имеет право контролировать интернет-трафик и регулировать всю сферу интернета. Заявление было сделано, когда сенатор говорил о вмешательстве иностранных государств в дела России.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15 декабря, 14:50    
Путинская команда ведет работу по информационной изоляции России от внешнего мира.

15 декабря, 10:28   Моё имя   agribkov79@yandex.ru
Усиление диктатуры в самом разгаре. Толи ещё будет? Почему за бугром таких ограничений нет? Там меньше (а скорее вообще нет) ворья во власти, которое боится разоблачения?

14 декабря, 22:39    
"государство имеет право контролировать интернет-трафик и регулировать всю сферу интернета", а платить будет опять народ.
Достали эти усколобые законотвари.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

14:59 Депутаты примут закон о декриминализации 282-й статьи УК 19 декабря

14:55 Историк Дмитриев пробудет под арестом до марта 2019

14:39 Введение новых мер против вмешательства в выборы приняли в третьем чтении   1

14:26 В Петербурге экс-сотрудник "Почты России" выиграл суд по делу о незаконном увольнении

14:03 Журналиста ЗАКС.Ру не пустили на заседание по делу Цакунова   1

13:55 Суд оставил Михаила Цакунова под стражей до апреля 2019 года

13:40 По заветам Володина Госдуму за 2 млрд рублей превратят в "амфитеатр"   1

13:11 "Это позор": Суд оставил арест Мамаева и Кокорина в силе   6

12:59 Псковская область получит дополнительные 300 млн рублей на строительство дороги

12:40 Госдума приняла закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в митинги   4

12:34 Милов: На оппозиционном фланге вполне достаточно одного Навального   5

12:20 Жалобу родителей фигурантов дела "Сети" Путину перенаправили в ФСБ

11:51 Активист пикетирует перед Смольным за создание доступной городской среды для инвалидов   2

11:33 Единороссы поспособствуют свободе передвижений стерилизованных бездомных собак   1

11:07 Вишневский получил новое свидетельство того, что придел святой Екатерины не передадут РПЦ   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.