ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области Кузнецова

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов задержан, в отношении него проводятся следственные действия, передает Псковская лента новостей со ссылкой на администрацию региона.

Кузнецов задержали сотрудники ФСБ, его доставят в региональное управление Следственного комитета, сообщает «Псковская губерния» в Telegram-канале. Ему могут предъявить обвинение в течение дня или двух.

Чиновнику могут инкриминировать ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает издание. По информации СМИ, задержание связано в том числе с приватизации котельной в деревне Писковичи: ущерб от ее продажи мог составить 20 млн рублей.

Кузнецов занимает должность вице-губернатора Псковской области с 2012 года, он курирует госполитику в сфере ЖКХ, дорожного строительства, тарифообразования, вопросы транспорта и связи. Работал в администрации региона с 2007 года, в том числе был главой комитета по тарифам и энергетике.