День Конституции произвел на Удальцова тягостное впечатление

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов подвел в своем блоге итоги отмечавшегося в России 25-летия принятия Конституции - итоги, ставшие для него неутешительными. У него сложилось впечатление, что праздник прошел так, словно бы праздновать особо и нечего, но почему-то до сих пор нужно - да так, что неловко было и официальным лицам, и рядовым гражданам. Досталось от политика и председателю Конституционного суда Валерию Зорькину.

Он давно утратил свою былую принципиальность и превратился в эдакого «придворного старца», устало обосновывающего правильность любого решения власти — Сергей Удальцов - о Валерии Зорькине

Между тем, некоторая унылость торжеств совсем не удивляет лидера левой организации, поскольку, по его стойкому убеждению, принимали основной закон страны в декабре 1993-го года путем "мутного референдума", не позволившего почувствовать народного единения. Форма суперпрезидентского государства, установившаяся в результате принятия Конституции, уверен политик, России не нужна.