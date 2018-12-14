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14 декабря, 17:49

День Конституции произвел на Удальцова тягостное впечатление

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов подвел в своем блоге итоги отмечавшегося в России 25-летия принятия Конституции - итоги, ставшие для него неутешительными. У него сложилось впечатление, что праздник прошел так, словно бы праздновать особо и нечего, но почему-то до сих пор нужно - да так, что неловко было и официальным лицам, и рядовым гражданам. Досталось от политика и председателю Конституционного суда Валерию Зорькину.

Он давно утратил свою былую принципиальность и превратился в эдакого «придворного старца», устало обосновывающего правильность любого решения власти

Сергей Удальцов - о Валерии Зорькине

Между тем, некоторая унылость торжеств совсем не удивляет лидера левой организации, поскольку, по его стойкому убеждению, принимали основной закон страны в декабре 1993-го года путем "мутного референдума", не позволившего почувствовать народного единения. Форма суперпрезидентского государства, установившаяся в результате принятия Конституции, уверен политик, России не нужна.

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15 декабря, 18:57   Антиедрист   РФ
Может день Конституции - переименовать в день путинской едро-проституции! Так честней будет!Потому,как Конституцией здесь и близко не пахнет!

15 декабря, 8:31    
Удальцов произвёл тягостное впечатление на День Конституции

14 декабря, 22:32    
Если правительство конституцию не исполняет, а нарушает, то и праздновать особо нечего - День унижения конституции?

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