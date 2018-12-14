Смольный не намерен разрешать строительство жилого комплекса при реконструкции СКК

Правительство не планирует строительство жилья рядом со спортивно-концертным комплексом «Петербургский» в рамках реконструкции арены, заявил вице-губернатор Игорь Албин на консультации с представителями хоккейного клуба СКА.

«Хотел бы довести до вас те ограничения, которые приняты губернатором в отношении проекта после общения с градозащитным сообществом. Первое касается создания жилого комплекса в зоне тяготения к СКК – строительство жилья в этом районе мы не планируем!» – приводит аппарат Албина слова вице-губернатора.

Он подчеркнул, что Смольный готов с представителями клуба заниматься благоустройством территории, прилегающей к СКК, организацией парковочных мест, зеленых насаждений общего пользования, общественных пространств, досуговых зон. По его словам, город готов обсуждать с потенциальным инвестором финансирование проекта, только если СКА будет принимать в этом «активное участие».

В аппарате Албина уточнили, что город может выделить капитальный грант из бюджета, объем которого не превысит 10 млрд рублей. Размер гранта определят по итогам рассмотрения финансово-экономической модели проекта.

Ранее Градостроительный совет проголосовал против сноса СКК «Петербургский» и за его реконструкцию. На том заседании Вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг заявил, что рядом с ледовой ареной необходимо строительство жилья и объектов инфраструктуры, в том числе спортивных школ. Объем инвестиций в проект, по его словам, может превысить 20 млрд рублей. Подробности о проекте СКА и критике его противников читайте в материале ЗАКС.Ру.

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