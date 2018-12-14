Миронов: Нельзя заставить Россию производить меньше углевородов

В своей речи, произнесенной на Форуме молодых законодателей, лидер справедливороссов Сергей Миронов сакцентировал внимание публики на одной из больших геополитических тенденций, представляющей, по его мнению, серьезную угрозу для России. Политик имел в виду некое давление обобщенно понимаемого Запада, настаивающего, по его оценке, на снижении объемов добычи нефти и газа. На это давление, отметил главный "эсер", имеет неосторожность поддаваться правительство, которое в настоящий момент планирует объемы добычи регламентировать. Сославшись на свое образование, он заверил: научными соображениями, заботой о противостоянии глобальному потеплению здесь говорить не приходится, поскольку глобальное потепление - это миф.

"Мы сделаем так, чтобы они не могли производить столько газа, нефти и угля. Попросту говоря, немного придушим", - представил Миронов позицию США и Великобритании так, как он ее понимает.

Если же правительство не откажется от своей инициативы, пригрозил политик, это может подорвать суверенитет и национальную безопасность России.