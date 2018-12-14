В сквере на Типанова вместо больных вязов высадят 200 кленов

В сквере на улице Типанова в Московском районе Петербурга в 2019 году высадят более 200 молодых кленов, сообщили в комитете по благоустройству.

Поводом для обновления зеленой зоны стали планы срубить зараженные графиозом вязы. Это заболевание неизлечимо, оно приводит к полному усыханию деревьев. Впервые в Петербурге у вязов его обнаружили в 2005 году, и постепенно эти деревья стали заменять другими видами.

В следующем году сквер планируют изменить полностью. Там установят новые скамейки и урны, приведут в порядок дорожки и газоны, разобьют цветник. Две сотни кленов посадят так, чтобы деревья с красными и зелеными листьями чередовались.