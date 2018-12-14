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14 декабря, 18:50

Пионтковский: Путин поменяет россиянам холодильники на морозильники

Последние изменения в поведении Кремля подробно проанализировал один из старейших политических публицистов России Андрей Пионтковский. На сайте радиостанции "Свобода" он задался вопросом: почему еще несколько месяцев назад околовоенная риторика не звучала так громко и открыто и даже шли разговоры о миротворческом контингенте для урегулирования конфликта в Донбассе. Ответ у эксперта нашелся: власть не ожидала, что политика внутренняя массово перестанет устраивать россиян. Соответственно, делает он вывод, единственный способ вновь поднять себе рейтинг у системы, созданной президентом Владимиром Путиным, это агрессивное поведение на мировой арене, а значит, никакие миротворцы уже не актуальны.

Путину надо править этими разочарованными в нем дорогими россиянами еще очень долго. Он понимает, что холодильники он согражданам уже не наполнит. Значит, для удержания своей власти ему придется наполнять ими морозильники, чтобы занять массы чем-то "смыслообразующим", а уцелевшим вспрыскивать через телевизор новые лошадиные дозы победобесия

Андрей Пионтковский

Кроме того, автор обращает внимание читателей на то, что врожденный комплекс неполноценности у представителей правящей верхушки прогрессирует - в связи с нервозностью, вызванной проблемами внутри страны - и начинает выступать уже главной движущей силой.

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17 декабря, 0:50   Владимир   Tyan.volodia@yandex.ru
В политике для любых стран, как и в экономике действуют механизмы товар-деньги. Только товар в данном случае - агрессивная внешняя политика, деньги - уровень жизни граждан.

15 декабря, 13:04    
12:36. Новороссия с довольно приличной промышленностью в экономическом плане точно не будет обременением для России! Опыт возвращения своих территорий у нас большой-одна Прибалтика чего стоит в 1940 г... Потому и на Украине через некоторое время всё устаканится при воссоединении с Россией! Кто не захочет жить с Россией, тот свалит на Запад, Польшу и др., ну, а  некоторые русофобы по этапу в Магадан!

15 декабря, 12:36   Гость   milan-vyatkin@ya.ru
А нужна ли нам такая руина, гдк население не хочет обратно в СССР а 50% населения будут считать нас оккупантами, тихо ненавидеть и всячески вредить? Это уже не та Окраина, которую мы знали и любили! А после победы на Окраине. нас будут остерегаться Беларусь и Казахстан и другие бывшие республики, думать, что и их опять загонят насильно в СССР.Да и нищая Руина плюс нищая Россия и что в итоге?

15 декабря, 5:40    
Царь Борис включил обогреватель
И с Бориса потекло дерьмо.
Быстро подобрал дерьмо издатель,
Пиотровский в том ему помог.

15 декабря, 0:37    
Судя по вектору работы Путина и его министров, Путин поменяет россиянам холодильники не на морозильники,
а на погреба.
Потому что электричество будет по талонам.

14 декабря, 22:14    
"Победобесие" - хорошо сказано!
"Мерзопакость" уступает :)

14 декабря, 21:16    
Украина -это Россия!!! Если Украина начнёт войну против РУССКИХ ДНР и ЛНР, то вполне вероятно, что она вернётся в состав России! И заживут русские и украинцы вновь хорошо и дружно, как жили во времена Брежнева и Щербицкого, к примеру! Скорее бы!!!

14 декабря, 21:09    
Те, кто разогревают военную истерику по поводу Украины, есть опаснейшие враги России.
Наша страна не сможет отгородиться от последствий крушения украинского государства и не сможет пережить их.
Волны хаоса из Украины накроют нашу страну, станут последним импульсом для развала нашего очень слабого, неэффективного государства.

14 декабря, 20:49    
18:59, забыл пасть ниц, стукнуться лбом и закричать - Слава Путину! Слава Солнцеликому!" Выразил явное непочтение и недостаток преданности.

14 декабря, 18:59    
В эти дни Киев напрягает ситуацию в ДНР и ЛНР, готовясь к наступлению вплоть до границ России...Если укрофашисты-бандеровцы начнут войну, то у Путина есть реальнейший шанс закончить победно её в Киеве и реально установить мир на украинской земле, как в своё время Сталин установил мир в Восточной Германии, к примеру! Военных сил у Путина, чтобы быстро решить эту задачу  предостаточно, в разы(!!!) больше, чем у Порошенко, но хватит ли политической воли...

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