Пионтковский: Путин поменяет россиянам холодильники на морозильники

Последние изменения в поведении Кремля подробно проанализировал один из старейших политических публицистов России Андрей Пионтковский. На сайте радиостанции "Свобода" он задался вопросом: почему еще несколько месяцев назад околовоенная риторика не звучала так громко и открыто и даже шли разговоры о миротворческом контингенте для урегулирования конфликта в Донбассе. Ответ у эксперта нашелся: власть не ожидала, что политика внутренняя массово перестанет устраивать россиян. Соответственно, делает он вывод, единственный способ вновь поднять себе рейтинг у системы, созданной президентом Владимиром Путиным, это агрессивное поведение на мировой арене, а значит, никакие миротворцы уже не актуальны.

Путину надо править этими разочарованными в нем дорогими россиянами еще очень долго. Он понимает, что холодильники он согражданам уже не наполнит. Значит, для удержания своей власти ему придется наполнять ими морозильники, чтобы занять массы чем-то "смыслообразующим", а уцелевшим вспрыскивать через телевизор новые лошадиные дозы победобесия — Андрей Пионтковский

Кроме того, автор обращает внимание читателей на то, что врожденный комплекс неполноценности у представителей правящей верхушки прогрессирует - в связи с нервозностью, вызванной проблемами внутри страны - и начинает выступать уже главной движущей силой.