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14 декабря, 19:30

В Ленобласти будут контролировать достройку проблемной недвижимости

Правительство Ленинградской области работает над созданием общественных структур, деятельность которых будет посвящена контролю за так называемым недостроем, сообщает официальный сайт администрации региона. Суть проблемы, с которой эти структуры призваны бороться, состоит не только в самих остановившихся когда-то строительных работах и контроле за их качеством в возобновленном виде, но также и в соблюдении финансово-хозяйственной транспарентности.

"Мы предлагаем эффективные меры по завершению проблемных объектов с участием компаний-доноров и государственных структур. Но есть слабое звено в процессе достройки — контроль за завершением. Чтобы сделать его прозрачным, мы предлагаем создавать специальные штабы или комитеты по управлению стройкой", - рассказал губернатор Александр Дрозденко на областных депутатских слушаниях.

Ожидается, что в число своего рода "ревизоров" войдут как представители подрядчика, так и дольщики, и, кроме того, сотрудники надзорных и силовых ведомств. По официальным данным, 36 домов можно считать недостроенными и проблемными. Квартиры в них купили почти 15 тысяч человек. Дрозденко пообещал полноценно разобраться с каждым из объектов в течение следующего 2019-го года.

Депутат Андрей Шаронов в ходе слушаний также предложил начинать продажи не раньше, чем новостройка будет готова на 70%, и закрепить это на законодательном уровне. По его мнению, лишь в этом случае можно предотвратить рост числа обманутых граждан.

"Очень важно понимать, что мы не можем компенсировать из бюджета деньги обманутым гражданам. Это не решит проблему, а лишь увеличит число застройщиков-мошенников", – цитирует депутата NSP.ru.

Вице-спикер областного парламента Николай Пустотин сообщил, что надеется вместе с депутатами Госдумы внести коррективы в законодательство, чтобы дать полномочия субъектам РФ оказывать более существенное влияние на решение проблем дольщиков.

- В действующем законодательстве отсутствуют полномочия субъектов РФ по оказанию финансовой помощи дольщикам, по изъятию принадлежащих недобросовестным застройщикам участков, по принуждению юрлиц к завершению строительства. Но мы хотели бы вместе с депутатами Госдумы эти проблемы разрешить, меняя федеральное законодательство, – подчеркнул он.

Осенью 2017-го проблему весьма эмоционально обсуждали в областном Заксобрании. Среди предложений, которые могли бы помочь проблеме обманутых дольщиков, в частности, звучала идея законодательно запретить продавать новые квартиры в домах, готовность которых к полноценной эксплуатации составляет менее 70 процентов. С такой инициативой выступал депутат Андрей Шаронов. На заседании парламентарии также выражали недовольство эффективностью работы силовиков в данном направлении и требовали увеличения количества уголовных дел, возбуждаемых в отношении недобросовестных застройщиков. Депутаты говорили также о необходимости поправок в 214-й федеральный закон, который, в частности, позволил застройщику обойти сам себя при строительстве жилого комплекса "Силы природы" в Мурино, из-за чего пострадали дольщики.

В федеральном реестре пострадавших значатся 343 дольщика из Ленобласти, в областном перечне их насчитывается 1010 человек.

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15 декабря, 11:55   Антиедрист   РФ
Надо не только недострой контролировать, но и наказывать тех, кто обманул дольщиков! Срока давать лет по 10, чтобы было время в своих афёрах раскаяться! И, сверх того уплатить людям моральный и материальный ущерб!

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