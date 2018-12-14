18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14 декабря, 19:57

Навальный: Первым закон об оскорблении власти должен коснуться Леонтьева

Новейшую законодательную инициативу сенаторов, желающих наказывать россиян за излишне резкую критику органов власти в интернете, прокомментировал человек, на такой критике специализирующийся - политик Алексей Навальный на своем YouTube-канале. Признав, что теперь он станет еще более частым завсегдатаем спецприемников, он признал и то, что уже сегодня на эту роль есть достойные кандидаты и среди людей, настроенных ко власти вполне лояльно. Политик имел в виду пресс-атташе "Роснефти" Михаила Леонтьева, который накануне обозвал коммуниста, губернатора Хакасии Валентина Коновалова "дебилом". В свою очередь, самого Леонтьева глава Фонда борьбы коррупции назвал давно ушедшим "в народ" словом "пресс-алкаше", сознавая, что ответственности оппоненту так или иначе избежать удастся.

- Этот вечно полупьяный хмырь, живущий на наши деньги, так говорит губернатору - дебил там, бла-бла - потому что знает, что ничего ему за это не будет. Может оскорблять всех до тех пор, пока он пляшет вокруг "Единой России",

Алексей Навальный

Напомним, в случае принятия нормативного документа, подготовленного членами Совфеда, каждого пользователя интернета, кто позволит себе опубликовать что-либо "неприличное" про российскую власть и ее представителей, будет иметь все "шансы" на штраф до пяти тысяч рублей, либо на препровождение в спецприемник - на срок до пятнадцати суток. Совет по правам человека при президенте осудил новую инициативу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15 декабря, 18:49   Дед Иван   РУСЬ
6:55 "Благодетель"от живых свиней е=дрисьих одна вонь идёт на всю страну, Может пора их на мясо в 2019 м году. То, только и знают,что гадят и гадят, дело до мусорного коллапса дошло, уже!

15 декабря, 6:55   Едро-благодетель   ПЖиВ
Мы Свиньи! Наступает Год Свиньи - наш Праздник Е-дрисий. Потому и законы принимаем свинские и оправляемся повсюду как свиньи! Сами за 18 лет свинства, в том убедились!Спасибо тем ватникам и олухам, которые голосовали за нас. Спасибо все, кто кто продал свой голос за 500 рублей, спасибо продажному ЦИКу, тем иудам, которые вкинули бюллетени за нашу тухлую ЕР-просрочку тухлую!

15 декабря, 0:32    
Закон об оскорблении власти в отношении граждан - это наглое покушение на наши права.
Гражданин имеет СВЯЩЕННОЕ, полное, 100%-ное право складывать любые маты в адрес любого руководителя по поводу его работы и должностных действий. И особенно в адрес должностных лиц, чья деятельность затрагивает его права и интересы. Потому, что это - оценка его работы. Какая работа, такая и оценка.
А вот должностное лицо не имеет права на публичные оскорбления другого должностного лица и должно быть немедленно отправлено в отставку вне всякой связи с каким угодно законом.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

14:26 В Петербурге экс-сотрудник "Почты России" выиграл суд по делу о незаконном увольнении

14:03 Журналиста ЗАКС.Ру не пустили на заседание по делу Цакунова

13:55 Суд оставил Михаила Цакунова под стражей до апреля 2019 года

13:40 По заветам Володина Госдуму за 2 млрд рублей превратят в "амфитеатр"

13:11 "Это позор": Суд оставил арест Мамаева и Кокорина в силе   2

12:59 Псковская область получит дополнительные 300 млн рублей на строительство дороги

12:40 Госдума приняла закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в митинги   2

12:34 Милов: На оппозиционном фланге вполне достаточно одного Навального   4

12:20 Жалобу родителей фигурантов дела "Сети" Путину перенаправили в ФСБ

11:51 Активист пикетирует перед Смольным за создание доступной городской среды для инвалидов   1

11:33 Единороссы поспособствуют свободе передвижений стерилизованных бездомных собак   1

11:07 Вишневский получил новое свидетельство того, что придел святой Екатерины не передадут РПЦ   5

10:37 Стадион "Кировец" внесли в перечень выявленных объектов культнаследия

10:15 Шнуров высмеял желание Запашного видеть Путина в цирке   2

9:48 Глава КНР заявил о полном поражении коррупции в стране   4

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.