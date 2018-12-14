Навальный: Первым закон об оскорблении власти должен коснуться Леонтьева Новейшую законодательную инициативу сенаторов, желающих наказывать россиян за излишне резкую критику органов власти в интернете, прокомментировал человек, на такой критике специализирующийся - политик Алексей Навальный на своем YouTube-канале. Признав, что теперь он станет еще более частым завсегдатаем спецприемников, он признал и то, что уже сегодня на эту роль есть достойные кандидаты и среди людей, настроенных ко власти вполне лояльно. Политик имел в виду пресс-атташе "Роснефти" Михаила Леонтьева, который накануне обозвал коммуниста, губернатора Хакасии Валентина Коновалова "дебилом". В свою очередь, самого Леонтьева глава Фонда борьбы коррупции назвал давно ушедшим "в народ" словом "пресс-алкаше", сознавая, что ответственности оппоненту так или иначе избежать удастся. - Этот вечно полупьяный хмырь, живущий на наши деньги, так говорит губернатору - дебил там, бла-бла - потому что знает, что ничего ему за это не будет. Может оскорблять всех до тех пор, пока он пляшет вокруг "Единой России", — Алексей Навальный Напомним, в случае принятия нормативного документа, подготовленного членами Совфеда, каждого пользователя интернета, кто позволит себе опубликовать что-либо "неприличное" про российскую власть и ее представителей, будет иметь все "шансы" на штраф до пяти тысяч рублей, либо на препровождение в спецприемник - на срок до пятнадцати суток. Совет по правам человека при президенте осудил новую инициативу. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен