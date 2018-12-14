И кнутом, и рублем: в Петербурге обкатывают новую схему наказания оппозиции

Прокуратура оценила в 10,9 млн рублей ущерб двум петербургским садам от акции «Он нам не царь», которая состоялась в Петербурге 5 мая 2018 года. Отвечать за всех участников митинга, полицейских и простых петербуржцев, вышедших в тот день на газон в районе Дворцовой площади, будут два человека – Денис Михайлов и Богдан Литвин. Их правоохранительные органы посчитали организаторами акции.

Береги газон от провокатора

Иск о возмещении вреда городскому имуществу – ноу-хау российского государства по запугиванию оппозиции. Как и некоторые другие новшества, например, повторные аресты за участие в одной и той же акции, его отрабатывают на сторонниках Алексея Навального.

Начать решили по-крупному: прокуратура оценила ущерб городу от прошедшей 5 мая акции «Он нам не царь» почти в 11 млн рублей. По словам участников петербургского штаба Навального, в составленном на 300 листах исковом заявлении говорится, что оппозиционеры повредили растительность Александровского сада и сада у Зимнего дворца: вытоптали газоны, цветники и парковые розы, повредили кустарники кизильщика и сирени.

В исковом заявлении есть расчеты стоимости восстановления растительности двух зеленых зон, представленные комитетом по благоустройству. Согласно им, на устранение последствий акций 5 мая потребовалось 3,651 млн рублей. Эту сумму прокуратура, умножила на три, сославшись на городское положение о размере и порядке возмещения средств, составляющих восстановительную стоимость зеленых насаждений. В нем говорится, что сумма ущерба, нанесенная зеленым зонам, находящимся под охраной КГИОП, должна умножаться на коэффициент 3.

Адвокат и руководитель сообщества «Команда 29» Иван Павлов опасается, что иск против Богдана Литвина и Дениса Михайлова – только начало практики подобных взысканий.

- Меня настораживает направление мысли прокуратуры. Это будет очень опасный прецедент. Обычно прецеденты обкатываются в других регионах, но в этот раз начнется с Петербурга. Штрафы – это одно, а гражданско-правовая ответственность - это новый уровень влияния на протестные настроения граждан, - заявил Павлов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Один из руководителей Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков полагает, что если следовать логике петербургской прокуратуры, то наказывать можно и организаторов санкционированных акций.

- Если нам говорят, что за вытоптанный газон нужно наказывать не того, кто вытоптал, а организатора, то неважно согласованная акция или нет, не правда ли? Допустим, вы устроили согласованный митинг. На него пришел провокатор и вытоптал газон, и вам как организатору предъявили иск на миллиард. Эта схема выглядит бредовой до невозможного, - прокомментировал Волков.

Центр города традиционно становится местом проведения различных массовых мероприятий, в том числе и городских праздников. К примеру, этим летом Смольный отчитался, что во время «Алых парусов» «молодые петербуржцы и гости города гуляли всю ночь», а на утро из центра было вывезено около 600 кубометров мусора. Проводилась ли оценка состояния кустарников после праздника выпускников, неизвестно.

«Это связано с вновь пришедшим»

Федеральный координатор и пресс-секретарь движения «Весна» Богдан Литвин действительно подавал заявку в Смольный на проведение акции 5 мая. Он предлагал провести шествие по Загородному проспекту с митингом на Пионерской площади. Комитет по вопросам законности нашел повод, чтобы отклонить это предложение, равно как и другие заявки сторонников Навального. Город отправил оппозицию митинговать в Удельный парк, большую зеленую зону на севере города, больше похожую на лес. Сторонники Навального сочли это за оскорбление и анонсировали акцию на Дворцовой площади.

Через три месяца, 2 августа, Октябрьский районный суд оштрафовал Литвина на 20 тысяч рублей как организатора несанкционированной акции «Он нам не царь» (ч.1 ст. 20.2 КоАП). Позже Горсуд отменил это решение и в ближайшее время оно будет пересмотрено.

Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов за майскую акцию отвечал уже дважды. Сначала Смольнинский районный суд назначил ему 25 суток ареста, а потом Октябрьский суд – рекордные для политического Петербурга 300 тысяч рублей штрафа. В качестве доказательства организации акции Михайловым учитывалось то, что в разгар мероприятия он выходил по видеосвязи в эфир интернет-канала “Навальный live” и отвечал на вопросы московских соратников. «Я освещал происходящее, потому что крупных федеральных СМИ на акции не было. Акция такого масштаба! В Петербурге десять тысяч человек на Невский вышло», - отвечал Михайлов.

Сейчас он вспомнил, что в кулуарах одного из заседаний был не менее интересный разговор.

- На одном из моих судов присутствовал некий сотрудник. Он мне сказал, что планируется иск от прокуратуры, потому что нанесен слишком большой ущерб городу. На этом история закончилась. Судя по исковым документам, они летом действительно делали какие-то проверки, вели переписки, но потом все это закончилось. А в ноябре, после того как [на должность врио губернатора] пришел Александр Беглов, переписка продолжилась и был составлен иск. По простому говоря, Беглов пришел и дал ход делу, - рассказал ЗАКС.Ру Михайлов.

Нависшую над исковым заявлением тень нового градоначальника заметил и депутат Заксобрания Максим Резник. По его мнению, Смольный подобными делами запугивает оппозиционеров перед выборами 2019 года.

- Бьют и кнутом, и рублем. Это прямо связано с вновь пришедшим. Потому что либо это делается при его участии, либо он не контролирует ситуацию. Зачем ему это нужно? Власть демонстрирует свой оскал. Им же вообще не нужно, чтобы были все эти акции. Алекcандр Дмитриевич Светафорозажигайлов должен в спокойном режиме осчастливливать город. А те, кто хочет будоражить народ, пусть знают свое место, — уверен Резник.

«Сверхъестественная глупость»

Может быть, на акцию 5 мая вышло и не десять тысяч человек, но явно больше двух тысяч, о которых отчиталось региональное управление МВД. На Невский проспект изначально идти никто не планировал. Поскольку на Дворцовой площади проходили праздник байкеров и репетиция военного парада, митинг спешно перенесли в Александровский сад. Когда там стало тесно от желающих выразить свое недовольство политикой старого-нового президента Владимира Путина, в толпе раздались призывы идти на Невский и народ стихийно хлынул на главную городскую улицу.

Команда Навального присоединилась к этому шествию не сразу. Изначально в Telegram-канале акции распространялись просьбы не слушать зовущих уходить из сада. Волонтеры со значками 20!8 просили об этом и вживую, пока не поняли, что людей не удержать. До поры до времени народ шел по тротуару, но на ремонтируемом участке проспекта, закрытом для автомобилей, толпа вышла на проезжую часть. Примерно в это время Михайлов, который находился среди участников акции, вышел на связь с “Навальный live”.

Первые задержания начались на углу с улицей Марата, где демонстрантов ждал полицейский заслон. Основная толпа, увидев происходящее, развернулась и пошла в обратную сторону, как по Невскому проспекту, так и по параллельным улицам. Ни в одном из судов по искам Литвина и Михайлова не было представлено доказательств, что это кто-то из них призвал всех возвращаться на Дворцовую площадь.

У Эрмитажа, прошли основные задержания. Экипированная полиция гонялась по газонам за всеми, кто выкрикивал лозунги. Кого догоняли, вели или тащили в припаркованные в Дворцовом проезде автозаки. Все это снимали блогеры и журналисты. Под ноги смотреть было некогда всем.

Однако отвечать за порчу газонов и прочей растительности будут двое, в том числе Литвин, который даже дойти до Зимнего сада не успел – его задержали у Гостиного двора, когда колонна пошла в обратную сторону. Адвокат Аркадий Чаплыгин считает такую практику назначения ответственных «сверхъестественной глупостью».

- Иск абсолютно нелогичен. Гражданский кодекс запрещает взыскание денежных средств в качестве возмещения причиненного ущерба с лиц, которые причинителями ущерба не являются. Закон требует, чтобы было установлено конкретное лицо, причинившего ущерб. А этот иск – пиар-ход Алекcандра Дмитриевича [Беглова] по запугиванию оппозиции. Это сверхъественная по своим масштабам глупость, — полагает Чаплыгин.

Разбираться в ботанике городских зеленых зон и арифметике петербургской прокуратуры Фрунзенский районный суд будет уже после новогодних праздников. Предварительное заседание назначено на 10 января.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.