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14 декабря, 20:24

Макаров: Быть единороссом - не привилегия, а бремя ответственности

Спикер петербургского парламента и по совместительству секретарь петербургского отделения "Единой России" Вячеслав Макаров выступил на региональном партийном политсовете. Его патетическую речь, отрывки из нее цитирует сайт единороссов. Политик сделал акцент на том, что означает членство в правящей партии и том, насколько это подчас нелегко дается: это, с его точки зрения, не набор неких преференций, а "колоссальная ответственность". Более того, ему кажется, что его соратников нельзя назвать сообществом морально или физически устаревших личностей.

- Люди должны ценить партию за работу, за отношение к ним, за то, что мы не «бронзовеем» ни в каких ситуациях, за то, что всегда готовы прийти на помощь чувствуем их боль и понимаем трудности. Партия стремится отвечать этим ожиданиям, и это наш главный приоритет, 

— Вячеслав Макаров

Не обошлось и без своего рода реверанса в адрес главы государства Владимира Путина: по мнению Макарова, именно участие в последнем съезде партии президента говорит о влиятельности единороссов и их основополагающей роли в политическом пейзаже.



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16 декабря, 13:30   Бордунов  
17:45 По словам самого Фимыча, она создавалась Путиным для сотрудничества с исполнительной властью. По факту, это сотрудничество заключается в обслуживании интересов мафиозных кланов*, представленных исполнительной властью на разных уровнях.
*Смесь силовиков, коммунистов и криминала.

15 декабря, 20:57    
18-04
Понял Вас. Так же хорошо понимаю отношение Жукова к политработникам.

15 декабря, 18:04   Антиедрист   РФ
17:45,эта партия едорасов нужна путину, медведеву и самим едорасам! Чтобы представиться законно выбранными и дальше обирать людей налогами, тарифами коммунальными и т.д. Повышать пенсионный возраст и лгать, что около 70% россиян рады, что пенсионный фонд разграблен и денег нет, а выход на пенсию откладывается на 5 лет.СволочамЮ нужна ЕР для этого!

15 декабря, 17:45    
Согласен, наличие этой партии - большое бремя. Но кто может мне понятно объяснить, зачем нужна эта партия???

15 декабря, 7:45    
Быть едросом, по макарову. Это большоё бремя! Вроде, как быть дерьмом. Сколько надо выстрадать, сколько надо перевариться в ЖКТ (желуд.кишеч.тракт), а потом тебя сливают "н[цензура]годарные " люди в унитаз. А, чего плохого едорасня сделала? Ну, подумаешь, пенсионеров и предпенсионеров ограбили,навели в России нищету, кризис, да цены на всё взвинтили!?

15 декабря, 6:37   Едро-благодетель   ПЖиВ
Быть едорастом - надо быть лживым лицемером и пакостью проклинаемой людьми. Много ума не надо, будь подлым, алчным и обещать надо больше и гадить,гадить и ещё раз гадить вокруг себя! С Годом Свиньи, с нашим Годом! Урааааа.....!

14 декабря, 23:50    
сталина начитался?.. а мне вот партия демократов сша нравится, а не макаров со своей едреснёй......

14 декабря, 23:19    
А чем отвечает лично Фимыч? Ответил ли хоть один едрищер за свои антинародные решения?
Отвечали, разве что, в совсем вопиющих случаях, вроде, педофилии.
Так что, спикай, Фимыч, да не заливай про ответственность. "Колоссальную"!

14 декабря, 22:43    
Соловьём запивается,думает избежать почётной ссылки, в Совет Федераций, а потом как и Тюльпанова сольют. Всё уже решено, Бесполезно барахтаться.

14 декабря, 22:21    
Совсем с ума сошел этот инновационно престарелый лидер, никогда не бронзовеющий! Все ясно , только вперед ногами.

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