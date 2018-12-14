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14 декабря, 20:58

Вишневский выступил против передачи Петербургу столичных функций

В эфире "Эха Москвы" лидер фракции "Яблока" в петербургском парламенте Борис Вишневский развеял распространенные представления о "реваншистских" настроениях жителей его города и их желании вернуть на берега Невы какие-либо полномочия и институции, имевшие бы статус столичных. По его признанию, он попросту не наблюдает таких людей и не слышит о такого рода потребностях, и сам точно так же не тоскует по Петербургу в качестве имперской столицы.

Я совершенно уверен, что привлекательность Петербурга, его величие совершенно не зависят от того, какой он имеет статус. Нам совершенно не требуются эти столичные функции, мне и без них прекрасно. Я не хочу, чтобы у нас были правительство, президент и все прочие 

Борис Вишневский

Одним из аргументов бытового характера, высказанных политиком, стал, по его выражению, транспортный "апокалипсис", который случается на дорогах в дни визитов первых лиц.

Петербург являлся столицей российского государства с 1712-го по 1918-й годы, после чего это "звание" отошло к Москве.



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15 декабря, 21:41   Дед Иван   РУСЬ
20:51 спасибо, но я,тоже понял. Чего то сегодня нет его хозяина "Едро Благодетеля?" тот его быстро бы кирпичом в будку загнал! Не гавкал бы долго.

15 декабря, 20:51    
18-40
Тузик 15-40 лает за деньги (понятно кто заказчик), или по болезни. В любом случае полемика неуместна.

15 декабря, 18:40   Дед Иван   РФ
Я бы может и поверил, что Вишневский все ворует и пиариться? Честно! Но поймите, что путин чего не скажет, сплошная ложь. Также и мой оппонент (15:38), Тузик видно, что пишет из скворечника и находится там в не адекватном состояние - лает,ОДНАКО! С кем тут вести диалог? И, что то доказывать

15 декабря, 17:42    
Не надо нам столичных функций. И так своих забот полон рот.

15 декабря, 15:58    
Вишневский пиарится на всем, что имеет общественный резонанс.  
А сам под шумок тырит из бюджета и способствует тем, кто наровит кое-что поиметь на халяву за счет бюджета. Например, при активном наезде депутата Вишневского на чиновников, семья мошенников молдаван, не платящих налоги, НЕЗАКОННО получила двухкомнатную квартиру. Хотя по Закону РФ их надлежало депортировать. Т.к. они купили регистрацию в области, по месту регистрации не проживали, а своего сына инвалида держали в городском психоинтернате на государственном обеспечении, сами работали на себя, налоги не платили и купили комнату в Пушкине. После чего и потребовали квартиру от исполнительной власти под предлогом наличия сына инвалида. Наглецы захотели получить квартиру через суд, но продулись во всех инстанциях. Однако доброхот Вишневский использовал свой депутатский статус и квартиру-таки выбил. После чего р[цензура]ок-инвалид снова успешно перекочевал в психоинтернат... Кто-то еще верит, что депутат Вишневский действовал бескорыстно? Почему молчит прокуратура?

15 декабря, 15:38    
-Гав...я...негодование...гав...которая... бардак...гав...хаос-хаос-хаос...гав-гав....враг...критиковать...гав...30-30-30-30...гав-гав !
-Молодец, Тузик ! К ноге, вот тебе косточка, заслужил ! А деньгами не дам, плохо и мало гавкаешь, мне самому мало , жёнушке-помощнику надо отдать !

15 декабря, 12:06   Дед Иван   РУСЬ
Я не понимаю, почему такое негодование в сторону Вишневского? Взять едрисню лживую и скудоумную, которая по всей стране навела бардак, хаос и ещё всех на пенсиях ограбили! Вот кто наш истинный враг! Или страшно своих хозяев критиковать? Могут и не выдать но 30 серебряников?

15 декабря, 8:36    
А баба Яга против. Ну конечно, как же ещё ему напомнить о себе

15 декабря, 1:22    
22-05
Правильно, нам не нужны лишние хлопоты и суета. Своих проблем - не разгребёшься.

15 декабря, 0:28    
На Эхе любят запускать в эфир фриков типа Кролика.

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