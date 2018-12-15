С одобрения Смольного в Петербурге станет двумя храмами больше

Территория Петербурга в обозримом будущем пополнится двумя новыми храмами - об этом сообщил официальный сайт Смольного со ссылкой на аппарат вице-губернатора Игоря Албина.

Первый из них, представляющий собой целый православный комплекс, должен будет расположиться в Петродворце, на улице Юты Бондаровской. Комплекс образуют храм с колокольней, часовня и двухэтажный дом причта.

Второе религиозное сооружение построят в самом конце проспекта Большевиков - это будет приход имени князя Александра Невского. Про данное сооружение уже известно, что для его размещения на земле потребуется 290 квадратных метров этой самой земли.

Совещание, на котором поддержали строительство храмов, проходило при непосредственном участии сотрудников трех подразделений городского правительства - комитета по инвестициям, комитета по строительству и юридического комитета администрации губернатора.

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