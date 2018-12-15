Ходорковский назвал кумовство одной из главных российских проблем Политика и общественного деятеля Михаила Ходорковского задело высказывание президента Путина, заявившего молодежи о том, что ее будущее зависит только от ее самой и что на государство рассчитывать не следует. Разобрав речь Путина, экс-глава компании ЮКОС нашел в ней рациональное зерно - совершенно, с его точки зрения, неутешительное. По его мнению, перспектив у молодежи нет из-за того, что важные посты застолблены за молодежью специальной - детьми властной элиты. Прежде чем начать перечислять "золотых детей" России, Ходорковский в своем блоге иронично процитировал президента, который сказал, что на его месте может оказаться каждый. Дети есть не только у маршалов, но и у генералов с полковниками. Учитывая же сроки жизни режима, у них там уже и внуки на подходе. А что вам? Ну, может, хотите макарошек в социальный лифт? Вдруг пролезут… — Михаил Ходорковский Основатель "Открытой России" в качестве антипримеров поименно перечислил сыновей замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, спецпредставителя президента Сергея Иванова, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и дочь министра обороны Сергея Шойгу.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



Посмотреть общий рейтинг персон. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен