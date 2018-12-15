Пархоменко: Власть творит произвол, постоянно оскорбляясь и карая за это

Вслед за несколькими другими журналистами, политологами и политиками обозреватель Сергей Пархоменко подверг сомнению само право на существование новейшего законопроекта, который разработали сенаторы и который предусматривает наказание до 15 суток админитсративного ареста за "неприличную" критику органов власти в интернете. Главный его аргумент состоит в том, что имеет место быть неправовая формулировка, а также то, что де-факто трактовать то или иное высказывание будут сами авторы этого нормативного документа. Такую ситуацию в эфире авторской радиопрограммы публицист расценил как "произвол".

Кто будет определять, насколько неприлична эта форма? Это имеется в виду с использованием четырех, известным нам всех коротких слов или что? Нет, это будет решать, грубо говоря… это сенатор Клишас сам решит, сам будет определять, что в приличной форме, а что в неприличной. — Сергей Пархоменко

Судебные апелляции, даже самые логичные и здравые, при нынешнем устройстве властных органов, заведомо, с его точки зрения, обречены на фиаско: все будет отклонено, и публично даже попытаться доказать свою правоту не удастся.

"Российские суды обладают огромным количеством ручных, так сказать, дрессированных экспертов, которые готовы вам доказать абсолютно все что угодно", - предрек Пархоменко.