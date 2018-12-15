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15 декабря, 15:09

Пархоменко: Власть творит произвол, постоянно оскорбляясь и карая за это

Вслед за несколькими другими журналистами, политологами и политиками обозреватель Сергей Пархоменко подверг сомнению само право на существование новейшего законопроекта, который разработали сенаторы и который предусматривает наказание до 15 суток админитсративного ареста за "неприличную" критику органов власти в интернете. Главный его аргумент состоит в том, что имеет место быть неправовая формулировка, а также то, что де-факто трактовать то или иное высказывание будут сами авторы этого нормативного документа. Такую ситуацию в эфире авторской радиопрограммы публицист расценил как "произвол".

Кто будет определять, насколько неприлична эта форма? Это имеется в виду с использованием четырех, известным нам всех коротких слов или что? Нет, это будет решать, грубо говоря… это сенатор Клишас сам решит, сам будет определять, что в приличной форме, а что в неприличной.

Сергей Пархоменко

Судебные апелляции, даже самые логичные и здравые, при нынешнем устройстве властных органов, заведомо, с его точки зрения, обречены на фиаско: все будет отклонено, и публично даже попытаться доказать свою правоту не удастся.

"Российские суды обладают огромным количеством ручных, так сказать, дрессированных экспертов, которые готовы вам доказать абсолютно все что угодно", - предрек Пархоменко.

В случае принятия законодательной инициативы, подготовленной сенаторами, каждого пользователя интернета, кто позволит себе написать и разместить в интернете нечто "неприличное" про российскую власть и ее представителей, рискует получить штраф до пяти тысяч рублей, либо отправиться в спецприемник на срок до пятнадцати суток. Совет по правам человека при президенте осудил новый законопроект.

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16 декабря, 11:51    
Сенаторы, что такое "Неприличное"? По моему мнению, неприлично за народные деньги заниматься таким "законотворчеством". Других дел не видите, когда в стране развал?

15 декабря, 19:05    
Пархоменко прав. Достойного и сильного человека, или государство трудно оскорбить или вывести из равновесия и заставить преследовать оскорбителя. А мелочный, слабый, боязливый и действительно виноватый боится правды. А уж если она высказана неприятными словами, то будет делать вид, что он смертельно оскорблён и будет требовать крови!
Смею заверить гр. Клишаса со всем его кагалом, что Русский язык весьма богат. Поэтому носитель языка способен выразить любые желаемые оттенки свои чувств хлёстко, доходчиво и не выходя за рамки правового поля.
Что же касается тех, кто способен использовать только всем известные слова и их производные - им нет оправдания, но и определять границы дозволенного и судить нарушителей - дело невыполнимое.

15 декабря, 17:49   Дед Иван   РУСЬ
Я всегда говорил и, сейчас, скажу "Украина, Белоруссия и Россия - это Братские, славянские Народы - должны быть вместе и едины!Нечего, как лживый путин искать союза с басурманами!"

15 декабря, 17:25    
15-51
Що казав, щирый дурэнь?

15 декабря, 15:51    
Помятуй чужинец, тут тебе не Украина.

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