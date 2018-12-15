Соцсети могут обогатиться трансляцией духовных ценностей

Федеральный чиновник, руководитель агентства по делам молодежи Александр Бугаев заявил о необходимости внедрить некие духовные постулаты в социальные сети и делать их популярными в интернете, о чем было сказано на религиозном форуме под названием "Россия в будущее", сообщает радиостанция "Говорит Москва". Оффлайн-распространение душеполезной информации, с его точки зрения, объективно устарело, и требуется смена формата.

Намного эффективнее будет, если мы об этом хорошем, добром и ценном расскажем в социальных группах в интернете. При помощи мессенджеров, неформальных объединений молодёжи, которые зачастую охватывают огромное количество людей — Александр Бугаев

Госслужащий отдал должное искусству плаката но счел, что его время окончательно ушло.