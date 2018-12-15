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15 декабря, 14:20

Соцсети могут обогатиться трансляцией духовных ценностей

Федеральный чиновник, руководитель агентства по делам молодежи Александр Бугаев заявил о необходимости внедрить некие духовные постулаты в социальные сети и делать их популярными в интернете, о чем было сказано на религиозном форуме под названием "Россия в будущее", сообщает радиостанция "Говорит Москва". Оффлайн-распространение душеполезной информации, с его точки зрения, объективно устарело, и требуется смена формата.

Намного эффективнее будет, если мы об этом хорошем, добром и ценном расскажем в социальных группах в интернете. При помощи мессенджеров, неформальных объединений молодёжи, которые зачастую охватывают огромное количество людей 

Александр Бугаев

Госслужащий отдал должное искусству плаката но счел, что его время окончательно ушло.

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15 декабря, 21:24   Дед Иван   РУСЬ
20:45, на каком бы, канале речи не произносились и кто их не произносил! Всё будет под цензурой антихриста путина и его "духовника" гундяева! Доказали это полностью своей верой басурманской и алчностью через мерной! За 18 лет их "праведников" все раскусили!

15 декабря, 20:45    
17-31
Сын мой почтенный, обрати свой бодрый взор к обсуждаемому тексту. Узри, что нет там ни едина слова о Путине или Патриархе. Един токмо некий достославный начальствующий Александр Бугаев рек об умножени душеполезных рассказов для младых чад и недорослей. Поразмысли об этом и восчуствуй, аки негоже спорить супротив доброго дела.

15 декабря, 17:31   Дед Иван   РУСЬ
Можно ли духовно обогатиться, слушая "духовные трансляции" Гундяева и антихриста Путина!? Я человек верующий в БОГА, но не собираюсь участвовать в шабаше ихнем и идти по пути дьявола, на шабаше нечистой силы и их иуд продажных с едристовцевцев!

15 декабря, 17:27    
Правильно, о разумном и вечном надо хоть иногда говорить.

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