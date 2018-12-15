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15 декабря, 13:30

На Марсовом поле прохожие погасили Вечный огонь

В ночь на 15 декабря компания гулявших по Марсову полю людей затушила пламя Вечного огня, о чем ТАСС сообщили в полиции. О мотивах прохожих пока ничего не говорится.

"Полицейскими Центрального района был выявлен факт противоправных действий: группа неизвестных граждан погасила пламя Вечного огня, расположенного на Марсовом поле в Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент совершивших хулиганские действия разыскивают.

На Марсовом поле похоронены активные участники февральской революции 1917 года, положившей конец императорской России.

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16 декабря, 13:14   Бордунов  
9:23 Саша, начни с себя и своего профессионального окружения. Это будут лучшие мгновения в жизни платного тролля. И мы, благодарные потомки, похороним тебя на Марсовом поле, под салют и звуки духового оркестра. Ну, или в Кремлевской стене. Как пожелаешь.

16 декабря, 9:23    
В России полно мразей и подонков! Пора чистить страну МАССОВЫМИ репрессиями как в 1937 г. Уверен в этом на 100%!

16 декабря, 1:48    
21-16
Коллега, Вы делаете мне вопрос, я, таки, даю Вам ответ. Мося получил готовых документов, когда, хорошенько подготовившись, приехал делать революцию. Поэтому взял оттуда псевдоним "В. Володарский", без имени, просто "В." Впоследствии никогда не использовал никакого имени на букву В. Если имеете другие сведения, прошу сориентировать на источник.

15 декабря, 23:35    
Может Миллер потушил, пожалел, что газ напрасно сгорает? Они олигархи и магнаты и за три копейки удавятся.

15 декабря, 21:16   Берендей-Беренбаум  
20:24 Здравствуйте. Поддерживаю и Вас и товарища. У меня для Вас, цензуры Главлита и достоверных партийно-советстких источников есть ответ. Точнее, вопрос. Нет, таки ответ. Хорошо - ответ с вопросом. Вот он.
Если помянутый революционер изменил имя с Моисея на Владимира, а фамилию с Гольдштейн на Володарский, то почему ему не изменить отчество?

15 декабря, 20:24    
19-04
Товврищ, вполне понимаю Ваше отношение к отдельным деятелям тех лет. Полагаю, что Марсово поле идеально подходит для Гайд-парка. Уверен, что массовые проявления общественной и политической активности здесь как раз уместны и будут радовать души борцов-активистов, упокоенных в этом месте. От себя добавлю, что по данным полученным мною в 1980-х годах из достоверных партийно-советстких источников, в т.ч. из подробнейшей биографической книги о В.Володарском, прошедшей цензуру Главлита и изданной большим тиражом - отца Володарского звали Мордыхай Соломонович Гольдштейн. Буду благодарен, если Вы укажете источник отчества "Маркович" (кроме интернета). По непроверенным данным будущий "авторитет" революции с 1913 по1917г. эмигрировал и жил в США. Был членом профсоюза портных (вРоссии тогда не было такого профсоюза). Возвратился в 1917 г. в Петроград по документам на имя В.Володарского. Отсюда и псевдоним.

15 декабря, 19:57   Ревизионер  
14:03 Тролль, решил сам на глобус натянуться? Смотри, затрянет, 85-ю ру[цензура]ми не отделаешься.
Кстати о кладбищах, ты почему не возмущался, когда их застраивали и Вишневский исступленно бился против этого? Тема не оплачиваемая?

15 декабря, 19:04   Ревизионер  
Обитатели кладбища:
Моисей Соломонович Урицкий — первый начальник Петроградского ЧК.
В. Володарский (Моисей Маркович Гольдштейн) — пропагандист, комиссар по делам печати, пропаганды и агитации.
Несколько латышских стрелков(Индрикис Дайбус, Юлий Зостынь, Карл Лиепинь, Эмиль Петерсон), в том числе их комиссар С. М. Нахимсон.
Лев Михайлович Михайлов (Елинсон), председатель первого легального Петербургского комитета РСДРП(б).
Семь жертв нападения на «Клуб Куусинена» 31 августа 1920 года, в том числе два члена ЦК финской компартии Юкка Рахья и Вяйно Йокинен.
Михаил Михайлович Лаше&#769;вич (Гаскович) — российский революционер, советский военный деятель.
советский военный деятель Рудольф Сиверс (1892—1919).
оболваненный коммунизмом юный актёр-агитатор Котя (Иван Александрович).
Мгебров-Чекан (1913—1922), погибший при странных обстоятельствах и объявленный «героем Революции».
Иван Иванович Газа&#769; (1894, Санкт-Петербург — 1933, Ленинград) — советский политический деятель. Член РСДРП(б) с апреля 1917 года.
Семён Петро&#769;вич Восков (настоящее имя Самуил) — российский революционер.
Владимир Осипович Лихтенштадт (16 декабря 1882 — 15 октября 1919) — русский революционер.
Вплоть до 1933 года продолжали хоронить советских и партийных работников.
В общем, похоронена там всякая инородско-коммунистическая нечисть. Кладбище ликвидировать. Трупы финнов передать Финляндии, латышей - Латвии, евреев - Израилю или перезахоронить на местном Еврейском кладбище.

15 декабря, 18:43    
Не "прохожие", а пьяные уроды.

15 декабря, 18:03   Моё имя   agribkov79@yandex.ru
Никто никого не накажет. Такое себе может позволить только "золотая молодёжь"-и нехрена её отмазывать. Обычная гопота в это время на пропой (прокур и т.д.) мутит и по центру не шляется.

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