На Марсовом поле прохожие погасили Вечный огонь

В ночь на 15 декабря компания гулявших по Марсову полю людей затушила пламя Вечного огня, о чем ТАСС сообщили в полиции. О мотивах прохожих пока ничего не говорится.

"Полицейскими Центрального района был выявлен факт противоправных действий: группа неизвестных граждан погасила пламя Вечного огня, расположенного на Марсовом поле в Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент совершивших хулиганские действия разыскивают.

На Марсовом поле похоронены активные участники февральской революции 1917 года, положившей конец императорской России.