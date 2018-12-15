Шнуров не увидел ничего зазорного в своем заключении госконтрактов

Музыкант, поэт и актер Сергей Шнуров откликнулся на известие, опубликованное в СМИ и гласящее, что он за прошедший год заработал больше миллиона рублей на государственных контрактах, которые были заключены с Мариинским театром. Откликнулся он, что уже стало привычкой, в стихах, и даже без употребления ненормативной лексики, что случается нечасто.

Он негодяй, каких не сыщешь,

И взгляд типичного жулья.

Как получил он те деньжищи?

О господи, так это ж я... — Сергей Шнуров

Используя самоиронию, фронтмен "Ленинграда" пишет о том, что не понимает, как вообще пропустили внутрь театра такого "алкаша и матерщинника". Но мораль произведения - ровно в обратном: контракты с Мариинкой Шнуров считает своей заслугой.