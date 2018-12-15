Путин призвал чиновников перестать преследовать рэперов

На заседании президентского совета по культуре и искусству дейстующий глава российского государства Владимир Путин выразил поддержку популярным среди молодежи рэп-исполнителям, признав массовые запреты на их концертную деятельность последнего времени сомнительными с юридической и этической точек зрения. Об этом пишет РИА "Новости".

Способ, о котором вы упомянули, — "хватать и не пущать" — он самый неэффективный, вот самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно — Владимир Путин

В конце ноября по всей стране стали повсеместно отменять концерты популярных среди молодежи музыкантов. Некоторых стали даже задерживать и пытаться арестовать, что вызвало широкую волну протеста и общую "корпоративную" солидарность. После этого власть "развернулась": многие ее представители стали говорить о рэперах и исполнителях других музыкальных направлений все более одобрительно. Рэперов пригласили на встречу думские депутаты, а ведущий государственного телеканала "Россия" Дмитрий Киселев, раздавая комплименты популярным молодежным течениям, исполнил рэп в эфире своей передачи.