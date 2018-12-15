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15 декабря, 16:46

Путин призвал чиновников перестать преследовать рэперов

На заседании президентского совета по культуре и искусству дейстующий глава российского государства Владимир Путин выразил поддержку популярным среди молодежи рэп-исполнителям, признав массовые запреты на их концертную деятельность последнего времени сомнительными с юридической и этической точек зрения. Об этом пишет РИА "Новости".

Способ, о котором вы упомянули, — "хватать и не пущать" — он самый неэффективный, вот самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно

Владимир Путин

В конце ноября по всей стране стали повсеместно отменять концерты популярных среди молодежи музыкантов. Некоторых стали даже задерживать и пытаться арестовать, что вызвало широкую волну протеста и общую "корпоративную" солидарность. После этого власть "развернулась": многие ее представители стали говорить о рэперах и исполнителях других музыкальных направлений все более одобрительно. Рэперов пригласили на встречу думские депутаты, а ведущий государственного телеканала "Россия" Дмитрий Киселев, раздавая комплименты популярным молодежным течениям, исполнил рэп в эфире своей передачи.

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16 декабря, 18:32    
Всё равно в памяти россиян Путин останется президентом огроабившим пенсионеров.

16 декабря, 14:35   Антиедрист   РФ
12:08,к гомосексуализму, призвал Ельцин, отменив за это статью. Путин молча поддержал его.Наркотики крышуют высшие чиновники из едрисни и полицаи. Насчёт пьянства? Путин и его жлоб "Салям Алейкумович" наприглашали всяких аульных, которые и днём и ночью продадут спиртной суррогат кому угодно. Кстати к рэперам и прочим голосилам равнодушен. Не защищаю, но пишу как есть.

16 декабря, 13:04    
12:08  Свинья и без реперов грязи найдет. ТВ РФ - вот настоящее оружие массового уничтожения россиян.

16 декабря, 12:08    
Ну, как с рэперами не бороться, если они в своих поделках прямым текстом призывают молодёжь к наркотикам, разврату, пьянству, гомосексуализму и др.порокам??? Они нравственно и физически уничтожат молодое поколение россиян! Путин это понимает??? Похоже, что нет или ему на это поколение наплевать!

15 декабря, 22:08    
После успешного развала промышленности и сельского хозяйства, образования и здравоохранения, жилищной сферы и государственных институтов, Путин огляделся вокруг себя и увидел рэперов:
Почему бы мне не заняться теперь ими?

15 декабря, 19:46   Дед Иван   РУСЬ
Путина надо самого призвать, чтобы не преследовал свой Народ, пенсионными грабежами, налогами, повышением цен на всё и раз влез на трон, то должен быть с Народом а не с олигархами сволочными! И хватит распродавать страну китайцам, японцам и всяким мусульманам-басурманам"

15 декабря, 18:40    
Опять ЗАК.сру "лукавит".
Путин НЕ призывал перестать преследовать реперов. Просто призвал отказаться от "самого неэффективного и плохого способа" преследования - "хватать и не пущать", который действительно приведёт к обратоному эффекту.

15 декабря, 17:19    
Совет по культуре и искусству. Какое отношение имеет рэп к культуре и искусству ? Или это очередное заигрывание перед группой маргиналов ? Разговор о них должен идти на совете по животному миру и культуре аборигенов Папуа-Новой Гвинеи в разделе "татуировки". Больше нигде говорить о татуированных гамадрилах, бормочущих нечто нечленораздельное, и толпе беснующихся вокруг них пьяных и обкуренных павианов негде. Такое заигрывание перед агрессивной тупой средой ещё больше опускает нашу культуру.

15 декабря, 17:15    
Достали уже всех эти рэперы, хакеры и тд.

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