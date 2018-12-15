В Париже вновь столкнулись демонстранты и полицейские

На улицах Парижа силовики разгоняют очередную демонстрацию с применением спецсредств, передает "Коммерсант". По данным силового ведомства, бунтует трехтысячная толпа, против которой используется слезоточивый газ. Около ста человек задержано.

Сообщается о том, что митингующие требуют референдума о доверии к президенту Эммануэлю Макрону и доверии к проводимой правительством экономической политике.

Протесты во Франции длятся уже месяц. Первоначальным требованием демонстрантов был отказ от повышения цен на топливо, и своих целей восставшие граждане добились: цены остались прежними. Этого им показалось мало, и теперь они выступают за свержение президента Макрона. Протестующих отличают желтые жилетки, в которых они до сих пор участвуют в уличных волнениях.

В течение предыдущих недель протеста граждане поджигали машины, а силовики использовали водометы.