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16 декабря, 11:38

В РПЦ назвали канонически ничтожным избрание главы новой украинской церкви

Русская православная церковь считает канонически ничтожным объединительный собор, прошедший в Киеве, где был избран глава независимой от Москвы украинской церкви, передает «Интерфакс».

«Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью - не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем. Для нас это событие ровно ничего не означает», - заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Объединительный собор прошел в Киеве 15 декабря. На нем присутствовал президент Украины Петр Порошенко. На соборе был избран глава единой поместной церкви - Епифаний Думенко. Он – ставленник лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета.

Порошенко объявил, что Епифаний поедет вместе с ним за томосом в Стамбул, где получит этот документ из рук патриарха Варфоломея.

Соглашение о создании украинской православной церкви Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали в начале ноября. До этого, протестуя против предоставления автокефалии Украинской церкви, РПЦ разорвала отношения с Константинополем. Священнослужители РПЦ теперь не могут служить вместе с представителями Константинополя, а мирянам запрещено участвовать в таинствах в храмах той церкви. Константинопольский патриархат со своей стороны отношения разрывать не стал.

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16 декабря, 18:42   Едро-благодетель   ПЖиВ
14:%4, молодец клон. Награду заслужил, прими солидол, пред лаем мажь свою "аньку Отлаешься из подворотни и в конуру, чтоб камнем не перетянули.Преданных и услужливы Жучек всегда поощряем.

16 декабря, 18:31    
Вся эта церковная возня для того, чтобы контролировать финансовые потоки. Каждый на своей территории денежки собирает.

16 декабря, 18:11    
у попа была собака он ее любил, она съела кусок мяса он ее убил... гуд-бай рпц

16 декабря, 17:35    
попы рпц льют крокодиловы слезы - такие бабки потеряли...

16 декабря, 14:54   Едро-благодетель ПЖиВ  
- Гав...олигарх.. гундяев...порошенко...тарифы-тарифы-тарифы...гав-гав...гнев...учитесь-учитесь-учитесь...гав !
 Молодец, Тузик ! К ноге, вот тебе косточка, заслужил ! А деньгами не дам, самому мало -надо жене-помощнице отдавать.

16 декабря, 13:17   Дед Иван   РУСЬ
Нашу паству возглавил табачный олигарх Гундяев, который выказывает антихристу и лукавому путьке полное подчинение и уважение! Может эту тему обсудить? Нам Порошенко, не повышает пенсионный возраст и тарифы коммунальные и налоги не вводит. Упомянут же, этот Порошенко, чтобы внимание переключить, и направить гнев "праведный" на "хохлов"! Учитесь немного разбираться, что к чему. А, не кричать оголтело "Слава путьке великому! Позор укропам!"

16 декабря, 13:01    
Похоже РПЦ ПРОИГРАЛО ВСЕМУ И ВО ВСЁМ.

16 декабря, 12:56    
ТОЛЬКО ВОВАН, возглавив РПЦ КАК ПЕТР ВЕЛИКИЙ придушит порошенкнвску церквушку!

16 декабря, 12:43    
12:32. Этим церковным решением он только укрепит свою власть на Украине, да и возможно, объединит большую часть украинцев! Надо признать, что РПЦ ВСЁ(!!!!!!!!!) проиграла на Украине и вернуть ситуацию в исходную мирными средствами не получится... Надо всем изучить гениальный(!!!) опыт В.И.Ленина в 20-е годы по возвращению и Украины, и УПЦ под башни Кремля и кресты московских соборов!

16 декабря, 12:32    
Если безбожник Порошенко хочет добить свою несчастную страну, хотя никакая она не его, то вперёд и с песнями..он на верном пути

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