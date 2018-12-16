В Приморье завершилось голосование на выборах губернатора

В Приморском крае завершаются повторные выборы губернатора региона, избирательные участки закрылись, передает «Интерфакс». Участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

По данным краевого избиркома, на 18:00 по местному времени явка избирателей составила 39,57%. Это на 13% больше, чем на выборах 9 сентября.

Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что выборы прошли организовано, без эксцессов, а избиратели голосовали активнее, чем в сентябре. Тем временем полиция проверяет информацию о скупке голосов на одном из участков во Владивостоке.

Итоги выборов губернатора в Приморье отменили в сентябре после скандала с подсчетом голосов. Тогда долгое время лидировал коммунист Андрей Ищенко, но на финишной прямой неожиданно вперед вырвался единоросс, на тот момент врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Коммунист баллотировался на повторные выборы как самовыдвиженец, но не преодолел муниципальный фильтр. До этого муниципалы из Приморья заявляли, что на них давят местные власти, требуя поставить подписи в поддержку врио губернатора Олега Кожемяко.