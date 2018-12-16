Путин приехал в гости к лингвисту Вербицкой, чтобы вручить ей премию

Президент Владимир Путин лично вручил президенту СПбГУ, лингвисту Людмиле Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации, передает ТАСС.

Награда вручалась 4 ноября, в День народного единства, но Вербицкая не смогла присутствовать на церемонии. Вечером 16 декабря Путин приехал в гости к лигвисту, чтобы передать ей премию.

Президент поблагодарил Вербицкую за изучение русского языка, который, «как государствообразующий, играет большую роль в укреплении нации». Затем они побеседовали за чаепитием в неформальной обстановке. Вербицкая сказала, что рада видеть Путина в гостях, отметив важность его работы.

«Работа такая, надо работать, в конце месяца нужно в кассу за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату», - ответил с юмором Путин.