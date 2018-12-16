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16 декабря, 16:44

У здания ФСБ задержали участников "марша за мир"

В Москве полицейские задержали около десяти участников акции «Марш за мир. Против насилия», передает «Эхо Москвы».

По данным издания, всего в акции у здания ФСБ на Лубянке участвовали около 50 человек, среди них заметили активистов движения SERB. Организаторы планировали пройти маршем от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, но столичная мэрия этот маршрут не согласовала.

У одного из задержанных был плакат «Путин, оставь Украину в покое, война никому не нужна». Участники акции выступали в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети», а также арестованного правозащитника Льва Пономарева. Последний был среди организаторов акции, также среди них -  Светлана Ганнушкина и Валерий Борщев, члены партий «Яблоко», «Парнас» и другие.

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16 декабря, 17:37    
"Сербам" большое спасибо за помощь силовикам в борьбе с экстремистами из прозападной "пятой колонны"!!!

16 декабря, 17:29    
Воссоединение Украины с Россией без войны возможно, но надо перенять опыт большевиков в 20-годы, хотя тогда она(УНР) была и независимой, и суверенной, и ее суверенитет признали десятки стран, включая всех ведущих того времени...И несмотря на это великий Ленин вернул её под башни Кремля с красными флагами! А как сейчас, господа буржуи??? Слабо???

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