Быков передразнил высказывание Путина о французских протестах

Поэт и публицист Дмитрий Быков предпринял попытку в стихотворной форме осмыслить и расширить недавнее яркое заявление президента Владимира Путина, который дал негативную оценку протестным гражданским выступлениям на улицах Парижа.

Логику главы государства, который не хочет, чтобы в России совершались действия, похожие на французские, литератор попытался в "Новой газете" довести до конца: не нужно вообще перенимать ничей опыт.

В гротескной форме Быков изобразил Путина, которому не нравится ничего из того, что происходит за пределами России - ни на Востоке, ни на Западе, ни в приграничных странах.

Не хочу, чтоб было как при Трампе, — Санкциями, твари, задолбали, — Но еще страшней при этой тряпке, Болтуне и чмошнике Обаме — Дмитрий Быков

Протесты во Франции длятся уже месяц. Первоначальным требованием демонстрантов был отказ от повышения цен на бензин, и своих целей восставшие граждане добились: цены остались прежними. Этого им показалось мало, и теперь они выступают за свержение президента Макрона. Протестующих отличают желтые жилетки, в которых они до сих пор участвуют в уличных волнениях.

Примечательно, что "парижский" тезис Путина, от которого оттолкнулся писатель, прозвучал в связи с арестом 77-летнего правозащитника Льва Пономарева: президенту показалось правильным обозначить неочевидную связь этих двух событий. Пономарева арестовали на 16 суток за то, что в интернете он рассказывал о важности выхода на улицы в поддержку молодых фигурантов несправедливо, с его точки зрения, возбужденных уголовных дел "Сети" и "Нового величия".