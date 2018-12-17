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17 декабря, 9:54

Быков передразнил высказывание Путина о французских протестах

Поэт и публицист Дмитрий Быков предпринял попытку в стихотворной форме осмыслить и расширить недавнее яркое заявление президента Владимира Путина, который дал негативную оценку протестным гражданским выступлениям на улицах Парижа.

Логику главы государства, который не хочет, чтобы в России совершались действия, похожие на французские, литератор попытался в "Новой газете" довести до конца: не нужно вообще перенимать ничей опыт.

В гротескной форме Быков изобразил Путина, которому не нравится ничего из того, что происходит за пределами России - ни на Востоке, ни на Западе, ни в приграничных странах.

Не хочу, чтоб было как при Трампе, —

Санкциями, твари, задолбали, —

Но еще страшней при этой тряпке,

Болтуне и чмошнике Обаме

Дмитрий Быков

Протесты во Франции длятся уже месяц. Первоначальным требованием демонстрантов был отказ от повышения цен на бензин, и своих целей восставшие граждане добились: цены остались прежними. Этого им показалось мало, и теперь они выступают за свержение президента Макрона. Протестующих отличают желтые жилетки, в которых они до сих пор участвуют в уличных волнениях.

Примечательно, что "парижский" тезис Путина, от которого оттолкнулся писатель, прозвучал в связи с арестом 77-летнего правозащитника Льва Пономарева: президенту показалось правильным обозначить неочевидную связь этих двух событий. Пономарева арестовали на 16 суток за то, что в интернете он рассказывал о важности выхода на улицы в поддержку молодых фигурантов несправедливо, с его точки зрения, возбужденных уголовных дел "Сети" и "Нового величия".

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17 декабря, 18:47   Валерий Ивлев   valery.ivlev@yandex.ru
Хочу как во Франции. Путин уходи.

17 декабря, 13:51   Едро-благодетель   ПЖиВ
10:45 Саша, Тролль, за свой исключительный ум и поддержку путинского режима ЕР, награждаем солидолом свою преданную и услужливую Жучку. Береги свою "аньку". Гав,гав и сразу в будку, чтоб кирпичом не перепало.

17 декабря, 10:45   Саша  
Вся внутренняя стабильность и довольно приличное внешнеполитическое положение России держится исключительно на авторитете Путина! Достойного преемника Путину пока нет даже и близко, который мог бы удержать сегодняшнее положение, тем более улучшить...В оппозиции одни гавкающие шавки и полные никчемности...Сейчас в России острейший КРИЗИС на личности масштаба Ленина, Сталина и даже Брежнева с Андроповым, способных повести Россию уверенно вперёд!!! Путину пора об этом думать, а не о рэперах!

17 декабря, 10:30    
10.06
Вы лучше покончите в себя или наложите себе в руки!

17 декабря, 10:06    
Если менять буржуазную власть Путина, то только на СОВЕТСКУЮ власть, иначе всё будет только хуже -хаос, передел собственности между буржуями, сдача геополитических позиций, развал силовых структур, включая вооружённые силы и тд.итп.

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