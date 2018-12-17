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17 декабря, 10:17

Суходольский вышел из "Парнаса"

Член петербургского отделения партии "Парнас" Вадим Суходольский сообщил ЗАКС.Ру о том, что покидает партию. Заявление об уходе он подал накануне, 16 декабря. Сообщается о том, что "расставание" прошло без конфликтов и что пока молодой политик ни в одной из партий состоять не намерен, что, впрочем, не отменяет его амбиций, связанных с муниципальными выборами 2019-го года.

"В настоящий момент я являюсь координатором общественного движения «Защитим остров Васильевский», где вместе с командой единомышленников мы помогаем решать проблемы жителей Василеостровского района. После выхода из партии я намерен сосредоточиться на этой работе", - рассказал Суходольский.

В городе он известен главным образом как активный противник передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви, а также как борец с повышением тарифов на транспорт.

В конце ноября из ряды петербургской ячейки "Парнаса" такше покинул ее бывший сопредседатель Андрей Пивоваров, ныне стоящий во главе организации "Открытая Россия".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17 декабря, 14:40    
Где этот бывший член и координатор работает, где получает зарплату, на которую живёт, куда платит все взносы, в т.ч. в пенсионный фонд ? Сколько паразитов развелось ! Но о пенсии они орут громче всех !

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