Суходольский вышел из "Парнаса"

Член петербургского отделения партии "Парнас" Вадим Суходольский сообщил ЗАКС.Ру о том, что покидает партию. Заявление об уходе он подал накануне, 16 декабря. Сообщается о том, что "расставание" прошло без конфликтов и что пока молодой политик ни в одной из партий состоять не намерен, что, впрочем, не отменяет его амбиций, связанных с муниципальными выборами 2019-го года.

"В настоящий момент я являюсь координатором общественного движения «Защитим остров Васильевский», где вместе с командой единомышленников мы помогаем решать проблемы жителей Василеостровского района. После выхода из партии я намерен сосредоточиться на этой работе", - рассказал Суходольский.

В городе он известен главным образом как активный противник передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви, а также как борец с повышением тарифов на транспорт.

В конце ноября из ряды петербургской ячейки "Парнаса" такше покинул ее бывший сопредседатель Андрей Пивоваров, ныне стоящий во главе организации "Открытая Россия".

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