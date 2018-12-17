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17 декабря, 11:06

Кирилл Рогов: Голосование в Приморье сфальсифицировано

Известный политический обозреватель Кирилл Рогов уверенно заявил в своем блоге о том, что выборы главы Приморского края, на которых победил Олег Кожемяко, прошли с существенными нарушениями. По его подсчетам, всего победителю добавили около 10 процентов от числа всех избирателей региона. Этим, рассудил эксперт у себя в Facebook, скандальные перевыборы мало отличаются от других российских выборов, включая президентские.

Надо отрубить от участия всех электорально перспективных кандидатов, а потом вбросить от 20 до 30% голосов. Если избиратели это проглатывают, то режим выглядит стабильным, а его кандидаты — тяжеловесами. Если нет, то пол едет

Кирилл Рогов

На повторных выборах единоросс Кожемяко, который предпочел идти как самовыдвиженец, набрал чуть менее 62 процентов голосов, с большим отрывом опередив кандидата от ЛДПР.  Первый же "раунд" выборов в Приморском крае прошел осенью с большим скандалом. Единоросса Андрея Тарасенко обходил коммунисты Андрей Ищенко, после чего внезапно их позиции поменялись. Событие вызвало большой шум, и Центризбирком был вынужден отменить результаты голосования.

Руководство КПРФ под предлогом недоверия к ЦИКу и якобы в знак протеста от Ищенко быстро открестились, а в качестве самовыдвиженца он не преодолел муниципальный фильтр и не был допущен до новых выборов.

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17 декабря, 17:08   Игорь  
У нас в 96 Ельцину 50% пририсовали. И никто не возмущался, даже Зюганов.

17 декабря, 16:42    
Кто бы сомневался?!...

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