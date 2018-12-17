В Петербурге "Суть времени" продолжает протестовать против "пенсионной реформы"

Участники движения "Суть времени" 16 декабря провели на Невском проспекте одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Активисты заявили, что антисоциальная политика российского правительства ведет к снижению рождаемости и проигрышу в холодной войне.

Один из плакатов, с которым пикетирующие стояли на центральной улице Петербурга, напоминал, что 25 сентября "Суть времени" передала в администрацию президента более 1 млн подписей россиян против повышения возраста выхода на пенсию. Эти подписи собирали на улицах российских городов и во время протестных акций. Однако никакой реакции от первого лица государства на них не последовало.

Напомним, Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство 3 октября 2018 года. Согласно им, возраст выхода на пенсию увеличивается с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

Ранее президент неоднократно заявлял, что не допустит повышения пенсионного возраста в России. Но после того как в стране начались акции протеста против планов правительства провести "пенсионную реформу" Путин попросил народ отнестись к ужесточению законодательства "с понимаем".

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