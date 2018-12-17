18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17 декабря, 11:10

В Петербурге "Суть времени" продолжает протестовать против "пенсионной реформы"

Участники движения "Суть времени" 16 декабря провели на Невском проспекте одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Активисты заявили, что антисоциальная политика российского правительства ведет к снижению рождаемости и проигрышу в холодной войне.

Один из плакатов, с которым пикетирующие стояли на центральной улице Петербурга, напоминал, что 25 сентября "Суть времени" передала в администрацию президента более 1 млн подписей россиян против повышения возраста выхода на пенсию. Эти подписи собирали на улицах российских городов и во время протестных акций. Однако никакой реакции от первого лица государства на них не последовало.

Напомним, Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство 3 октября 2018 года. Согласно им, возраст выхода на пенсию увеличивается с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

Ранее президент неоднократно заявлял, что не допустит повышения пенсионного возраста в России. Но после того как в стране начались акции протеста против планов правительства провести "пенсионную реформу" Путин попросил народ отнестись к ужесточению законодательства "с понимаем".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


2:06    
Такие пикеты должны стоять на каждом перекрестке, на каждой остановке транспорта!

17 декабря, 14:46    
Неплохо ещё организовать пикеты против денежной реформы Хрущёва 1961 года. Такой же идиотизм.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

14:59 Депутаты примут закон о декриминализации 282-й статьи УК 19 декабря

14:55 Историк Дмитриев пробудет под арестом до марта 2019

14:39 Введение новых мер против вмешательства в выборы приняли в третьем чтении   1

14:26 В Петербурге экс-сотрудник "Почты России" выиграл суд по делу о незаконном увольнении

14:03 Журналиста ЗАКС.Ру не пустили на заседание по делу Цакунова   1

13:55 Суд оставил Михаила Цакунова под стражей до апреля 2019 года

13:40 По заветам Володина Госдуму за 2 млрд рублей превратят в "амфитеатр"   1

13:11 "Это позор": Суд оставил арест Мамаева и Кокорина в силе   6

12:59 Псковская область получит дополнительные 300 млн рублей на строительство дороги

12:40 Госдума приняла закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в митинги   4

12:34 Милов: На оппозиционном фланге вполне достаточно одного Навального   5

12:20 Жалобу родителей фигурантов дела "Сети" Путину перенаправили в ФСБ

11:51 Активист пикетирует перед Смольным за создание доступной городской среды для инвалидов   2

11:33 Единороссы поспособствуют свободе передвижений стерилизованных бездомных собак   1

11:07 Вишневский получил новое свидетельство того, что придел святой Екатерины не передадут РПЦ   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.