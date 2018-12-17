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17 декабря, 11:21

Суд оставил иск Золотова к Навальному без движения из-за найденных недостатков

Люблинский суд Москвы оставил без движения иск главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному, передает «Интерфакс».

По словам представителя суда, заявление Золотова не соответствует требованиям в части формы и содержания иска, а также прилагаемых к нему документов. Истцу дано время до 9 января, чтобы исправить недостатки, иначе суд вернет ему исковое заявление.

Об иске Золотова к Навальному на миллион рублей стало известно 12 декабря. Глава Росгвардии счел, что распространенные политиком сведения о недвижимости и продовольственных закупках ведомства задевают его честь и достоинство. 

Публичный спор Золотова и Навального начался после расследования ФБК о закупках продуктов Росгвардией. Навальный сравнил цены в закупках с розничными ценами в магазинах и оказалось, что после монополизации поставщика первые выросли в 2-3 раза и превысили вторые в несколько раз. 

Спустя три недели Золотов опубликовал гневное обращение к Навальному, вызвав его на дуэль и пообещав сделать из него «отбивную». При этом конкретных опровержений информации из расследования Золотов не предоставил. В ответ Навальный выбрал оружие – дебаты, но Золотов участвовать отказался, и разговор о дуэли на этом прекратился.

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17 декабря, 17:46    
Чем же бедняжечку оскорбили? Обидно, что все узнали о богатствах несметных? Или что начпроды цены завысили?
Не вижу ничего обидного.
Например, лично у меня есть имущество, и о нём многие знают - и что? А если мой подчинённый напортачит, я скажу спасибо тому, кто указал, и сам, первый, начну проверку.
Видно, что Золотов "удар не держит" и уже сам "дал сок".

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