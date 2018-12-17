Жителям Московского района не согласовали пикет в защиту сквера у СКК

Администрация Московского района отказала в проведении массового пикета защитников безымянного сквера у спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщил ЗАКС.Ру заявитель акции Петр Глебовский.

Защитники зеленой зоны планировали провести пикет в воскресенье, 16 декабря. Организатору акции дважды передали отказ в проведении пикета : 14 декабря - по почте, а 15 декабря – лично в руки.

- Нам объяснили, что необходимо подавать заявку за три рабочих дня. Мы подали ее в четверг, а надо было в среду, - рассказал Глебовский.

Вместо массового пикета было решено провести одиночный. Акция прошла без эксцессов.

Напомним, жители Московского района выступают за сохранение сквера у СКК, восточнее парка Победы. Эта территория не вошла в новый городской перечень зеленых насаждений общего пользования и может быть застроена жилой, социальной и коммерческой инфраструктурой в рамках проекта строительства новой арены для хоккейного клуба СКА. По словам вице-президента ХК СКА Романа Ротенберга, клуб хочет создать здесь новый спортивный кластер.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин накануне заявил, что Смольный не планирует разрешать строительство жилья рядом с новой ледовой ареной.

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