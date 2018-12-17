Муратов рассказал об истинной роли Кадырова

Роль и статус главы Чечни Рамзана Кадырова в отечественной политике разъяснил в интервью проекту "Ещенепознер" хорошо знакомый с проблемой бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. По его словам, расхожее представление о том, что Кадыров и приближенные к нему люди стоят выше российских законов, не является преувеличением. Добиться особенного положения ему позволило большое количество военизированных и преданных людей, которые ему подчинены и которых можно "бросить" практически на любую цель, преследуемую государством.

"Кадыров представляется российскому руководству именно военным, руководителем крупной армии, которая стоит на защите интересов России", - отметил Муратов, напомнив, что именно чеченские военные были главной ударной силой во время конфликта с Грузией 2008-го года, а также действовали в российских интересах на Донбассе.

Кадырова, чье имя часто связывают с рядом громких дел, никогда не допрашивают, потому что, предполагает журналист, на сегодняшний день приносимая им польза превышает предполагаемый вред.